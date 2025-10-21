https://1prime.ru/20251021/postavki-863737297.html

Поставки морепродуктов из России в Китай выросли почти вдвое

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Поставки морепродуктов из России в Китай в сентябре выросли почти вдвое к августу - до максимума за два с половиной года, а из КНР в РФ наоборот - сократились на 12%, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. Суммарные объемы торговли морепродуктами между Россией и Поднебесной в сентябре этого года достигли 359,4 миллиона долларов. В месячном выражении они выросли в 1,6 раза, а в годовом - на треть, достигнув максимума с апреля 2023 года. Больше морепродуктов своему торговому партнеру поставляла в сентябре Россия - на максимальные с апреля 2023 года 337,8 миллиона долларов. Это в 1,7 раза больше, чем в августе, и на 24% больше, чем годом ранее. При этом Китай за месяц сократил свои поставки в РФ на 12%, а за год нарастил на 10% - до 21,6 миллиона долларов. Больше всего в сентябре КНР поставляла в РФ мороженую рыбу, в основном форель (7,5 миллиона долларов), филе и мясо рыбы, главным образом филе тунца и тилапии (6,9 миллиона), а также экспортировала креветки (3,6 миллиона), кальмары и мидии (3,2 миллиона). Россияне в КНР больше всего отправляли мороженого минтая, треску и тихоокеанского лосося (188,1 миллиона долларов), крабов (129,7 миллиона), а также поставляли филе минтая (12,3 миллиона), гребешки и другие моллюски (7,7 миллиона).

