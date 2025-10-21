Стартовал прием заявок на рейтинг "ТОП-100 российских менеджеров. Регионы"

https://1prime.ru/20251021/press-863781656.html

Ассоциация менеджеров объявляет о начале приема заявок на участие в рейтинге "ТОП-100 российских менеджеров. Регионы". Цель проекта — определить наиболее... | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T18:46+0300

пресс-релизы

финансы

банки

топ-менеджмент

Ассоциация менеджеров объявляет о начале приема заявок на участие в рейтинге "ТОП-100 российских менеджеров. Регионы". Цель проекта — определить наиболее профессиональных управленцев в регионах России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях. С 20 октября свои заявки на рейтинг смогут подать руководители компаний Свердловской области, с 22 октября — Нижегородской.С 2001 года Ассоциация менеджеров при поддержке ИД "Коммерсантъ" проводит ежегодный рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров", который признан одним из наиболее эффективных инструментов оценки профессиональной репутации руководителей высшего звена. За 25 лет реализации проекта его лауреатами стали более 18 тысяч управленцев страны. В 2025 году впервые рейтинги "ТОП-100 российских менеджеров. Регионы" пройдут в Свердловской и Нижегородской областях. В 2026 году планируется расширить географию проекта до 10 субъектов, а в 2028 — охватить все регионы Российской Федерации. Основные цели и задачи рейтингов – выявление лучших управленческих практик в регионах России, формирование кадрового резерва для государственных и корпоративных структур, а также укрепление связей в бизнес-среде."Запуск рейтингов "ТОП-100 российских менеджеров. Регионы" — важный шаг для развития управленческого потенциала нашей страны. Выявление и поддержка лучших руководителей на местах — залог формирования сильной, инновационной и конкурентоспособной экономики. Основанные на 25-летнем опыте и методологии федерального проекта "ТОП-1000 российских менеджеров" рейтинги станут платформой укрепления кадрового резерва и продвижения передовых управленческих практик во всех регионах России", – Вячеслав Евсеев, исполнительный директор Ассоциации менеджеров.Методология рейтинга основана на принципе "лучшие выбирают лучших" — в ходе экспертного голосования топ-менеджеры оценивают успехи коллег в своих функциональных направлениях по таким критериям, как деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду специализированных критериев. Решение о том, кто станет лауреатом, принимает деловое сообщество.Официальный классификатор "ТОП-100 российских менеджеров. Регионы" включает 10 функциональных и 13 отраслевых направлений. Прием заявок от кандидатов продлится до 10 декабря 2025 года.В этом году свои кандидатуры смогут представить топ-менеджеры из коммерческих компаний Нижегородской и Свердловской областей в таких функциональных направлениях, как: высший руководитель, коммерческий директор, финансовый директор, директор по персоналу, директор по маркетингу, директор по общественным и корпоративным связям, директор по правовым вопросам, директор по развитию, директор по информационным технологиям, директор по логистике. Допускается участие не более одного кандидата от компании в каждом функциональном направлении. Стаж руководителя в организации на данной позиции должен составлять не менее 6 месяцев, а должностные обязанности соответствовать выбранному функционалу.Выбор лауреатов рейтинга будет проходить в несколько этапов – подача заявок, экспертное онлайн-голосование, публикация результатов. Итоги рейтингов "ТОП-100 российских менеджеров. Регионы" будут представлены в феврале 2026 года, список лауреатов будет опубликован на страницах издания "Коммерсантъ". Управленцы, занявшие первые места рейтинга, станут номинантами на получение одноименной премии "ТОП-100 российских менеджеров. Регионы".Организатор рейтинга "ТОП-100 российских менеджеров. Регионы": Ассоциация менеджеров.Информационные партнеры: Коммерсантъ, РИА Новости, Rambler&Co, Русская Медиагруппа, ГПМ Радио, АЭИ ПРАЙМ, ФедералПресс, PROКачество.Информационные партнеры в Свердловской области: Business FM Урал, Деловой квартал Екатеринбург, Комсомольская правда Урал, УралБизнесКонсалтинг, National Business Екатеринбург, Эксперт Урал, E1.ru.Информационные партнеры в Нижегородской области: Нижегородский областной информационный центр, Нижегородская правда, Комсомольская правда Нижний Новгород, Бизнес News, В городе N, National Business Нижний Новгород, Нижний Сейчас, NN.ru, Деловой квартал Нижний Новгород.Ассоциация менеджеров – ведущее межотраслевое деловое объединение в России. Организация учреждена в 1999 году. За годы работы зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, которые стоят перед руководством компаний, обществом и властью.

