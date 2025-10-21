Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
21.10.2025
Суд в Подмосковье отказался рассматривать оба иска к Пугачевой
Суд в Подмосковье отказался рассматривать оба иска к Пугачевой - 21.10.2025, ПРАЙМ
Суд в Подмосковье отказался рассматривать оба иска к Пугачевой
Одинцовский суд Подмосковья отказался рассматривать иски главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина и ветерана... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T11:27+0300
2025-10-21T11:27+0300
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/15/863751484_0:167:2963:1834_1920x0_80_0_0_13bc3d6f6dfc3deeddfed8496b0d360e.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Одинцовский суд Подмосковья отказался рассматривать иски главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина и ветерана Афганистана Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой, сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Заявление возвращено заявителю", - сказано в материалах. В первом случае причиной возврата стало невыполнение указаний судьи, во втором - неподсудность дела данному суду, отмечается в данных.
общество
Общество
11:27 21.10.2025
 
Суд в Подмосковье отказался рассматривать оба иска к Пугачевой

Суд отказался рассматривать иски Бородина и Трещева к Пугачевой

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Одинцовский суд Подмосковья отказался рассматривать иски главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина и ветерана Афганистана Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой, сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Заявление возвращено заявителю", - сказано в материалах.
В первом случае причиной возврата стало невыполнение указаний судьи, во втором - неподсудность дела данному суду, отмечается в данных.
Алла Пугачева - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
СМИ раскрыли, как Пугачева выводит деньги из России
15 октября, 16:40
 
Общество
 
 
