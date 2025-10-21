https://1prime.ru/20251021/pugacheva-863751657.html

Суд в Подмосковье отказался рассматривать оба иска к Пугачевой

2025-10-21T11:27+0300

2025-10-21T11:27+0300

2025-10-21T11:27+0300

общество

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Одинцовский суд Подмосковья отказался рассматривать иски главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина и ветерана Афганистана Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой, сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Заявление возвращено заявителю", - сказано в материалах. В первом случае причиной возврата стало невыполнение указаний судьи, во втором - неподсудность дела данному суду, отмечается в данных.

2025

Новости

общество