https://1prime.ru/20251021/putin--863765286.html

Путин провел встречу с главой Росприроднадзора

Путин провел встречу с главой Росприроднадзора - 21.10.2025, ПРАЙМ

Путин провел встречу с главой Росприроднадзора

Президент России Владимир Путин во вторник принял с докладом главу Росприроднадзора Светлану Радионову. | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T13:50+0300

2025-10-21T13:50+0300

2025-10-21T14:00+0300

экономика

россия

рф

владимир путин

дмитрий песков

росприроднадзор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/15/863767204_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a056dcae8c6931ef9297eedff48f5045.jpg

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник принял с докладом главу Росприроднадзора Светлану Радионову. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что деятельность Росприроднадзора чрезвычайно важна. Вопросы охраны окружающей среды, экологии реализации соответствующих национальных проектов были и остаются приоритетом для главы государства, сообщил Песков. Предыдущая встреча Путина с Радионовой прошла 9 января 2024 года. Тогда глава надзорного ведомства доложила президенту о результатах федеральных проектов в области экологии, а также о деятельности в сфере охраны краснокнижных животных.

https://1prime.ru/20251021/rosprirodnadzor--863754183.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, владимир путин, дмитрий песков, росприроднадзор