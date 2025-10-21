Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин провел встречу с главой Росприроднадзора - 21.10.2025
Путин провел встречу с главой Росприроднадзора
Президент России Владимир Путин во вторник принял с докладом главу Росприроднадзора Светлану Радионову.
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник принял с докладом главу Росприроднадзора Светлану Радионову. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что деятельность Росприроднадзора чрезвычайно важна. Вопросы охраны окружающей среды, экологии реализации соответствующих национальных проектов были и остаются приоритетом для главы государства, сообщил Песков. Предыдущая встреча Путина с Радионовой прошла 9 января 2024 года. Тогда глава надзорного ведомства доложила президенту о результатах федеральных проектов в области экологии, а также о деятельности в сфере охраны краснокнижных животных.
россия, рф, владимир путин, дмитрий песков, росприроднадзор
Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Росприроднадзор
13:50 21.10.2025 (обновлено: 14:00 21.10.2025)
 
Путин провел встречу с главой Росприроднадзора

Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова во время встречи
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник принял с докладом главу Росприроднадзора Светлану Радионову.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что деятельность Росприроднадзора чрезвычайно важна. Вопросы охраны окружающей среды, экологии реализации соответствующих национальных проектов были и остаются приоритетом для главы государства, сообщил Песков.
Предыдущая встреча Путина с Радионовой прошла 9 января 2024 года. Тогда глава надзорного ведомства доложила президенту о результатах федеральных проектов в области экологии, а также о деятельности в сфере охраны краснокнижных животных.
Молоточек судьи - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Росприроднадзор подал иск к тюменской птицефабрике из-за загрязнения озера
ЭкономикаРОССИЯРФВладимир ПутинДмитрий ПесковРосприроднадзор
 
 
