Путин обсудил с главой Росприроднадзора работу по сокращению выбросов

МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой работу по сокращению вредных выбросов в атмосферу и спросил ее об отчетности в рамках соответствующего проекта. Президент во вторник провел в Кремле встречу с Радионовой. Глава ведомства доложила о работе Росприроднадзора, в том числе о реализации реформы расширенной ответственности производителей, надзоре за краснокнижными животными и международном сотрудничестве. "Светлана Геннадьевна, вредные выбросы в атмосферу – у нас программа существует соответствующая по двенадцати городам и так далее. Мы отчитываемся чем: вложенными деньгами в оборудование или реальным сокращением выбросов?", - спросил Путин. Радионова ответила, что правительство требует от Росприроднадзора реального отчета - не по бумаге, а результатами инструментальных замеров. Федеральный проект "Чистый воздух" был запущен с 2019 года в 12 городах: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Комплексные планы мероприятий по снижению выбросов в этих городах были утверждены ранее, их реализация завершится в 2026 году. До конца 2026 года 12 городов-участников должны снизить общий объем выбросов загрязняющих веществ не менее чем на 20%.

