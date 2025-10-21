Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин обсудил с главой Росприроднадзора работу по сокращению выбросов - 21.10.2025
Путин обсудил с главой Росприроднадзора работу по сокращению выбросов
Путин обсудил с главой Росприроднадзора работу по сокращению выбросов - 21.10.2025, ПРАЙМ
Путин обсудил с главой Росприроднадзора работу по сокращению выбросов
Президент России Владимир Путин обсудил с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой работу по сокращению вредных выбросов в атмосферу и спросил ее об... | 21.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой работу по сокращению вредных выбросов в атмосферу и спросил ее об отчетности в рамках соответствующего проекта. Президент во вторник провел в Кремле встречу с Радионовой. Глава ведомства доложила о работе Росприроднадзора, в том числе о реализации реформы расширенной ответственности производителей, надзоре за краснокнижными животными и международном сотрудничестве. "Светлана Геннадьевна, вредные выбросы в атмосферу – у нас программа существует соответствующая по двенадцати городам и так далее. Мы отчитываемся чем: вложенными деньгами в оборудование или реальным сокращением выбросов?", - спросил Путин. Радионова ответила, что правительство требует от Росприроднадзора реального отчета - не по бумаге, а результатами инструментальных замеров. Федеральный проект "Чистый воздух" был запущен с 2019 года в 12 городах: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Комплексные планы мероприятий по снижению выбросов в этих городах были утверждены ранее, их реализация завершится в 2026 году. До конца 2026 года 12 городов-участников должны снизить общий объем выбросов загрязняющих веществ не менее чем на 20%.
14:25 21.10.2025
 
Путин обсудил с главой Росприроднадзора работу по сокращению выбросов

Радионова рассказала Путину о работе по сокращению выбросов в атмосферу

МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой работу по сокращению вредных выбросов в атмосферу и спросил ее об отчетности в рамках соответствующего проекта.
Президент во вторник провел в Кремле встречу с Радионовой. Глава ведомства доложила о работе Росприроднадзора, в том числе о реализации реформы расширенной ответственности производителей, надзоре за краснокнижными животными и международном сотрудничестве.
"Светлана Геннадьевна, вредные выбросы в атмосферу – у нас программа существует соответствующая по двенадцати городам и так далее. Мы отчитываемся чем: вложенными деньгами в оборудование или реальным сокращением выбросов?", - спросил Путин.
Радионова ответила, что правительство требует от Росприроднадзора реального отчета - не по бумаге, а результатами инструментальных замеров.
Федеральный проект "Чистый воздух" был запущен с 2019 года в 12 городах: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Комплексные планы мероприятий по снижению выбросов в этих городах были утверждены ранее, их реализация завершится в 2026 году.
До конца 2026 года 12 городов-участников должны снизить общий объем выбросов загрязняющих веществ не менее чем на 20%.
Глава Росприроднадзора предложила Путину создать Экологический кодекс
