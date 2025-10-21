Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Парламент Украины поддержал увеличение расходов на оборону
Парламент Украины поддержал увеличение расходов на оборону
2025-10-21T15:38+0300
2025-10-21T15:38+0300
МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Парламент Украины поддержал увеличение расходов на оборону на этот год на 325 миллиардов гривен (7,78 миллиарда долларов), в том числе за счет доходов от замороженных активов России, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк. Шестого октября он же сообщал, что кабмин Украины одобрил изменения в госбюджет на текущий год, чтобы покрыть увеличение расходов на оборону на 317 миллиардов гривен (более 7,6 миллиарда долларов). Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что большую часть расходов предлагается покрыть за счет еще неполученных от ЕС 6 миллиардов евро из доходов от замороженных активов РФ. "Изменения в госбюджет 2025 года на 325 миллиардов на оборону Рада проголосовала сразу за основу и в целом. За в целом – 297. Правительство активно продвигало на этой неделе, чтобы избежать задержек зарплат военных", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Также депутаты поддержали, чтобы законопроект был немедленно подписан спикером Рады Русланом Стефанчуком и отправлен Владимиру Зеленскому. Как утверждает украинское минобороны в своем Telegram-канале, из общего числа указанных средств 156 миллиардов гривен (3,7 миллиарда долларов) будут направлены на денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение для ВСУ. Еще почти 108 миллиардов гривен (2,5 миллиарда долларов) – на материально-техническое обеспечение воинских частей, закупку оружия и боеприпасов, а также на поддержку оборонно-промышленного комплекса. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносились изменения, относящиеся к увеличению военных расходов. Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге, дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как утверждал министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает - нужно еще 16 миллиардов евро. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy%Флаг Украины
%Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy
МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Парламент Украины поддержал увеличение расходов на оборону на этот год на 325 миллиардов гривен (7,78 миллиарда долларов), в том числе за счет доходов от замороженных активов России, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.
Шестого октября он же сообщал, что кабмин Украины одобрил изменения в госбюджет на текущий год, чтобы покрыть увеличение расходов на оборону на 317 миллиардов гривен (более 7,6 миллиарда долларов). Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что большую часть расходов предлагается покрыть за счет еще неполученных от ЕС 6 миллиардов евро из доходов от замороженных активов РФ.
"Изменения в госбюджет 2025 года на 325 миллиардов на оборону Рада проголосовала сразу за основу и в целом. За в целом – 297. Правительство активно продвигало на этой неделе, чтобы избежать задержек зарплат военных", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Также депутаты поддержали, чтобы законопроект был немедленно подписан спикером Рады Русланом Стефанчуком и отправлен Владимиру Зеленскому.
Как утверждает украинское минобороны в своем Telegram-канале, из общего числа указанных средств 156 миллиардов гривен (3,7 миллиарда долларов) будут направлены на денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение для ВСУ. Еще почти 108 миллиардов гривен (2,5 миллиарда долларов) – на материально-техническое обеспечение воинских частей, закупку оружия и боеприпасов, а также на поддержку оборонно-промышленного комплекса.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносились изменения, относящиеся к увеличению военных расходов.
Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге, дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как утверждал министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает - нужно еще 16 миллиардов евро. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Страны Европы подстрекают Украину на продолжение войны, заявил Песков
13:49
 
