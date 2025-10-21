https://1prime.ru/20251021/rosnedra-863756124.html

Роснедра выставили на аукцион месторождение каменного угля в Кузбассе

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион месторождение "III очередь Бачатского разреза" с запасами каменного угля в Кемеровской области, начальная цена - 1,2 миллиарда рублей, следует из данных госинформсистемы (ГИС) "Торги". Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 ноября, сами торги намечены на 10 декабря. Лицензия предоставляется на 20 лет. Стартовый платеж составляет 1,204 миллиарда рублей, а шаг аукциона - 120,4 миллиона. Площадь участка недр - 24,04 квадратного километра. В границах месторождения запасы и прогнозные ресурсы каменного угля составляют 242,107 миллиона тонн, представлены марки Ж, К, КО, КСН, КС, СС, Т и группа окисленных, следует из приложения к приказу Сибнедр. Балансовые запасы разреза по категории С1 составляют 114,69 миллиона тонн, по С2 - 26,095 миллиона тонн, по категориям А+В+С1+С2 оцениваются в 160,9 миллиона тонн. При этом прогнозные ресурсы участка по Р1 достигают 81,2 миллиона тонн. Угольная отрасль РФ испытывает сложности в текущем году из-за неблагоприятной конъюнктуры на внешних рынках. По данным Росстата, доля организаций в секторе добычи угля, получивших убыток до налогообложения, в первом полугодии 2025 года выросла до 66% с 51,4% за аналогичный период прошлого года. Правительство РФ принимает меры для поддержки предприятий, оказавшихся в наиболее сложной ситуации. Кузбасс не может стать менее актуальным угольным регионом - там осуществляется почти половина добычи российского угля, развиты предприятия и сырье высокого качества, хотя добыча там снижается по не зависящим от производителей причинам, об этом ранее в интервью РИА Новости заявил глава Роснедр Олег Казанов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

