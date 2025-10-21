Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
11:40 21.10.2025
 
Росприроднадзор подал иск к тюменской птицефабрике из-за загрязнения озера

ТЮМЕНЬ, 21 окт – ПРАЙМ. Росприроднадзор требует взыскать с "ПРОДО Тюменского бройлера" более 88,5 миллионов рублей за загрязнение озера Каскаринское, иск поступил в арбитражный суд, сообщает пресс-служба судебной системы Тюменской области.
"В арбитражный суд обратилось Северо-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования с заявлением к акционерному обществу "ПРОДО Тюменский бройлер" о взыскании ущерба, причиненного водному объекту... в размере 88 565 431 рублей 46 копеек. Вопрос о принятии заявления к производству будет решен в течение пяти рабочих дней", - говорится в сообщении.
В заявлении Росприроднадзора указано, что у предприятия есть разрешение на сброс в озеро Каскаринское очищенных сточных вод. Однако после сообщений граждан в 2023 году были проведены отборы проб сточной и природной воды из водоема, анализ показал превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ, в том числе по ионам аммония, нефтепродуктам, фосфору и фосфатам - установлен сброс неочищенных сточных вод.
Группа "ПРОДО" – один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов и мясных деликатесов, ее товары продаются в 65 регионах страны, утверждается на сайте компании.
