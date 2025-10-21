https://1prime.ru/20251021/rosprirodnadzor-863767010.html
Глава Росприроднадзора предложила Путину создать Экологический кодекс
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила президенту РФ Владимиру Путину создать Экологический кодекс России. "Мы считаем, что было бы неплохо вернуться к предложению (председателя Совфеда) Валентины Ивановны Матвиенко, которое она озвучила Невском экологическом форуме, о создании и обсуждении Экологического кодекса", - сказала Радионова на встрече с Путиным. Она добавила, что Росприроднадзор хочет поучаствовать в создании этого документа.
