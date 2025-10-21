Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Росприроднадзора предложила Путину создать Экологический кодекс
Глава Росприроднадзора предложила Путину создать Экологический кодекс
Глава Росприроднадзора предложила Путину создать Экологический кодекс - 21.10.2025, ПРАЙМ
Глава Росприроднадзора предложила Путину создать Экологический кодекс
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила президенту РФ Владимиру Путину создать Экологический кодекс России. | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T14:08+0300
2025-10-21T14:08+0300
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила президенту РФ Владимиру Путину создать Экологический кодекс России. "Мы считаем, что было бы неплохо вернуться к предложению (председателя Совфеда) Валентины Ивановны Матвиенко, которое она озвучила Невском экологическом форуме, о создании и обсуждении Экологического кодекса", - сказала Радионова на встрече с Путиным. Она добавила, что Росприроднадзор хочет поучаствовать в создании этого документа.
Новости
россия, рф, владимир путин, росприроднадзор
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Росприроднадзор
14:08 21.10.2025
 
Глава Росприроднадзора предложила Путину создать Экологический кодекс

Глава Росприроднадзора Радионова предложила Путину создать Экологический кодекс

© Фото : РосприроднадзорРосприроднадзор
Росприроднадзор - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Росприроднадзор. Архивное фото
© Фото : Росприроднадзор
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила президенту РФ Владимиру Путину создать Экологический кодекс России.
"Мы считаем, что было бы неплохо вернуться к предложению (председателя Совфеда) Валентины Ивановны Матвиенко, которое она озвучила Невском экологическом форуме, о создании и обсуждении Экологического кодекса", - сказала Радионова на встрече с Путиным.
Она добавила, что Росприроднадзор хочет поучаствовать в создании этого документа.
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Путин провел встречу с главой Росприроднадзора
13:50
 
РОССИЯ РФ Владимир Путин Росприроднадзор
 
 
