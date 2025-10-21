https://1prime.ru/20251021/rossija-863740493.html

Почти половина молодоженов в России получала неудачный подарок на свадьбу

Почти половина молодоженов в России получала неудачный подарок на свадьбу - 21.10.2025, ПРАЙМ

Почти половина молодоженов в России получала неудачный подарок на свадьбу

Почти половина молодоженов в России получала неудачный подарок на свадьбу, а еще треть хотя бы раз наблюдала такие ситуации у других пар, при этом более... | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T06:31+0300

2025-10-21T06:31+0300

2025-10-21T06:31+0300

бизнес

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863740493.jpg?1761017512

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Почти половина молодоженов в России получала неудачный подарок на свадьбу, а еще треть хотя бы раз наблюдала такие ситуации у других пар, при этом более половины принимают подарок с благодарностью, а затем убирают его подальше или передаривают, говорится в исследовании ювелирного холдинга Sokolov, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Уточняется, что в исследовании приняли участие 3,5 тысячи человек. Вопросы, которые задавались респондентам, предполагали множественный выбор. "Почти каждый второй россиянин (45%) признается, что получал неудачный подарок на свадьбу, а еще треть (32%) хотя бы раз наблюдала такие ситуации у других. Более половины (53%) принимают подарок с благодарностью, а затем убирают его подальше или передаривают. 31% немного расстраиваются, но не подают виду, и лишь 13% искренне радуются любому знаку внимания", - говорится в исследовании. "Наиболее неудачными категориями подарков респонденты считают: сувениры без пользы - статуэтки или магнитики (30%), формальные и бюджетные подарки "для галочки" (26%), дублирующуюся технику - например, третий чайник или миксер (22%). Сюда же попали книги и диски "по вкусу дарителя" (20%) и неоднозначные предметы интерьера вроде ковров или картин (14%)", - добавляется там. По словам аналитиков, главной причиной повторения ошибок на свадьбе является то, что дарители ориентируются на собственный вкус, а не на предпочтения пары, ее выделила почти треть опрошенных. Также респондентами были названы отсутствием вишлиста или стоп-листа, покупка подарка в последний момент и попытка сэкономить. "Что же действительно радует пары? Безусловный лидер - деньги: их назвали удачным подарком 53% участников опроса. 34% называют такой вариант абсолютно нормальным и самым честным", - указывается в исследовании. Отмечается, что молодоженам также нравятся сертификаты в магазины или на путешествия (38%), качественная бытовая техника (35%) и полезные вещи для дома по заранее оговоренному списку (34%). В топ-10 подарков вошли ювелирные украшения и часы, гаджеты, вещи для хобби, свадебное путешествие, предметы интерьера, выбранные парой, и коллективный подарок от нескольких людей. "Две трети респондентов уверены: вишлист или стоп-лист для гостей - решение, которое упрощает выбор для всех сторон. 38% называют такие списки удобными и честными, 28% поддерживают формат желаемых подарков. В стоп-лист россиян попали алкоголь для непьющих (29%), сувениры и статуэтки (27%), домашние животные (27%), книги и диски (24%)", - поясняется в исследовании. Объединение усилий гости воспринимают положительно, подчеркивают аналитики. Так, они рассказали, что 36% респондентов поддерживают идею коллективного подарка, если он согласован с парой, а 28% уверены, что дорогая вещь лучше десятка мелочей. "В итоге для 36% важнее всего практичность и польза подарка, для 21% - эмоции и впечатления, для 18% - красота и символичность. А стоимость оказалась на последнем месте - ее выделили только 7%", - заключили в компании.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество