Продажи автомобилей с пробегом в России в августе выросли на 4,5%

Продажи автомобилей с пробегом в России в августе выросли на 4,5%

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в сентябре 2025 года выросли на 4,5% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года – до 553,3 тысячи штук, а их импорт в 48,4 тысячи единиц стал рекордным за последние два года, сообщило аналитическое агентство "Автостат"."В сентябре 2025 года жители РФ приобрели 553,3 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 2,1% меньше, чем месяцем ранее (в августе – 565,5 тысячи штук), но на 4,5% превышает результат сентября прошлого года (529,4 тысячи штук)", - говорится в сообщении.Лидерство среди марок на вторичном рынке в сентябре сохранила отечественная Lada, продажи которой в первый месяц осени составили 130,8 тысячи единиц. Остальные места в пятерке лидеров также не изменились: второе место у японской Toyota, результат которой составил 56,1 тысячи проданных машин. Следом идут корейские бренды Kia и Hyundai (33,1 тысячи и 30,8 тысячи штук соответственно), а замыкает топ-5 традиционно японский Nissan (24,5 тысячи штук).В рейтинге моделей среди легковых автомобилей с пробегом в начале осени лидер также не поменялся, им осталась Lada 2107. В сентябре россияне купили 12,2 тысячи "семерок".Второе и третье места заняли Kia Rio (11 тысяч штук) и Hyundai Solaris (10,4 тысячи штук), а на четвертую позицию рейтинга вернулся хэтчбек Lada 2114 "Самара-2" (9,5 тысячи штук), сместив с нее Ford Focus, сентябрьский результат которого составил 9,3 тысячи единиц.По результатам января-сентября 2025 года продажи легковушек с пробегом в России составили 4,4 миллиона штук, на 0,8% превысив результат аналогичного периода прошлого года.По данным "Автостата", импорт машин с пробегом в РФ в сентябре показал рекордное значение за последние два года и составил 48,4 тысячи единиц. Практически все машины при этом были ввезены на физлиц.За январь-сентябрь нынешнего года в Россию было ввезено почти 323 тысячи легковых машин с пробегом - на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

