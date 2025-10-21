Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
21.10.2025
Россияне в сентябре сократили потребление алкоголя до 7,84 литра
Россияне в сентябре сократили потребление алкоголя до 7,84 литра - 21.10.2025, ПРАЙМ
Россияне в сентябре сократили потребление алкоголя до 7,84 литра
Россияне в сентябре сократили потребление алкоголя до 7,84 литра в год на душу населения - минимум с 1999 года, следует из открытых данных и информации Единой... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T05:16+0300
2025-10-21T05:16+0300
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россияне в сентябре сократили потребление алкоголя до 7,84 литра в год на душу населения - минимум с 1999 года, следует из открытых данных и информации Единой межведомственной информационно-статистической системы, которые изучило РИА Новости. Так, по итогам сентября потребление алкогольной продукции на душу населения в стране за последние 12 календарных месяцев составило 7,84 литра. При этом еще месяцем ранее аналогичный показатель был на уровне 7,93 литра. До этого потребление алкоголя в расчете на душу населения было близким к 7,8 литра последний раз в 1999 году. В открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, учитывающей только официальные продажи спиртного. При этом в 1990-х годах, по данным научных исследований, значительную часть алкогольного рынка занимал нелегальный сектор, который в отдельные годы занимал около двух третей в продажах. Меньше всего в России пьют алкоголь на Северном Кавказе: в Чечне его потребление составило лишь 0,13 литра, в Ингушетии - 0,62 литра, в Дагестане - 0,89 литра, в Кабардино-Балкарии - 2,25 литра, в Карачаево-Черкесии - 2,63 литра. Житель Москвы в среднем выпивал 4,91 литра алкоголя, а Санкт-Петербурга - 6,55 литра. В Новосибирской области по итогам сентября было выпито 8,83 литра на человека за последние 12 месяцев, в Свердловской - 10,49 литра, в Татарстане - 8,5 литра.
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россияне в сентябре сократили потребление алкоголя до 7,84 литра в год на душу населения - минимум с 1999 года, следует из открытых данных и информации Единой межведомственной информационно-статистической системы, которые изучило РИА Новости.
Так, по итогам сентября потребление алкогольной продукции на душу населения в стране за последние 12 календарных месяцев составило 7,84 литра. При этом еще месяцем ранее аналогичный показатель был на уровне 7,93 литра.
До этого потребление алкоголя в расчете на душу населения было близким к 7,8 литра последний раз в 1999 году. В открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, учитывающей только официальные продажи спиртного. При этом в 1990-х годах, по данным научных исследований, значительную часть алкогольного рынка занимал нелегальный сектор, который в отдельные годы занимал около двух третей в продажах.
Меньше всего в России пьют алкоголь на Северном Кавказе: в Чечне его потребление составило лишь 0,13 литра, в Ингушетии - 0,62 литра, в Дагестане - 0,89 литра, в Кабардино-Балкарии - 2,25 литра, в Карачаево-Черкесии - 2,63 литра.
Житель Москвы в среднем выпивал 4,91 литра алкоголя, а Санкт-Петербурга - 6,55 литра. В Новосибирской области по итогам сентября было выпито 8,83 литра на человека за последние 12 месяцев, в Свердловской - 10,49 литра, в Татарстане - 8,5 литра.
 
