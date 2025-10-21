https://1prime.ru/20251021/rossiya--863747015.html

В Дубае пройдет первый российско-эмиратский бизнес-форум

В Дубае пройдет первый российско-эмиратский бизнес-форум - 21.10.2025, ПРАЙМ

В Дубае пройдет первый российско-эмиратский бизнес-форум

Первый российско-эмиратский бизнес-форум пройдет в Дубае 10 декабря в рамках 12-го заседания межправкомиссии России и ОАЭ, сообщили РИА Новости организаторы... | 21.10.2025

ДУБАЙ, 21 окт - ПРАЙМ. Первый российско-эмиратский бизнес-форум пройдет в Дубае 10 декабря в рамках 12-го заседания межправкомиссии России и ОАЭ, сообщили РИА Новости организаторы форума. "Российско-эмиратский деловой совет (РЭДС) при поддержке министерства промышленности и торговли Российской Федерации, фонда "Росконгресс" и инвестиционной группы "Марафон" проведет 10 декабря 2025 года в Дубае первый российско-эмиратский бизнес-форум", - сообщили организаторы. Форум пройдет в рамках 12-го заседания межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, которое состоится 10 декабря в Дубае. Организатором выступаем российско-эмиратский деловой совет. Согласно организаторам, в работе российско-эмиратского бизнес-форума примут участие представители ведущих российских и эмиратских компаний, инвестиционных фондов, технологических стартапов и логистических операторов. Среди ключевых отраслей – химия и нефтехимия, агропромышленный комплекс, производство потребительских товаров, розничная торговля, сфера гостеприимства, IТ и высокотехнологичное производство. Организаторы планируют проводить российско-эмиратский бизнес-форум ежегодно.

