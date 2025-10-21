Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Дубае пройдет первый российско-эмиратский бизнес-форум - 21.10.2025, ПРАЙМ
В Дубае пройдет первый российско-эмиратский бизнес-форум
Первый российско-эмиратский бизнес-форум пройдет в Дубае 10 декабря в рамках 12-го заседания межправкомиссии России и ОАЭ, сообщили РИА Новости организаторы... | 21.10.2025, ПРАЙМ
ДУБАЙ, 21 окт - ПРАЙМ. Первый российско-эмиратский бизнес-форум пройдет в Дубае 10 декабря в рамках 12-го заседания межправкомиссии России и ОАЭ, сообщили РИА Новости организаторы форума. "Российско-эмиратский деловой совет (РЭДС) при поддержке министерства промышленности и торговли Российской Федерации, фонда "Росконгресс" и инвестиционной группы "Марафон" проведет 10 декабря 2025 года в Дубае первый российско-эмиратский бизнес-форум", - сообщили организаторы. Форум пройдет в рамках 12-го заседания межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, которое состоится 10 декабря в Дубае. Организатором выступаем российско-эмиратский деловой совет. Согласно организаторам, в работе российско-эмиратского бизнес-форума примут участие представители ведущих российских и эмиратских компаний, инвестиционных фондов, технологических стартапов и логистических операторов. Среди ключевых отраслей – химия и нефтехимия, агропромышленный комплекс, производство потребительских товаров, розничная торговля, сфера гостеприимства, IТ и высокотехнологичное производство. Организаторы планируют проводить российско-эмиратский бизнес-форум ежегодно.
10:16 21.10.2025
 
Россия и ОАЭ проведут первый российско-эмиратский бизнес-форум

© РИА Новости . Анна ЧерноваВид на Дубай
Вид на Дубай. Архивное фото
© РИА Новости . Анна Чернова
Прилет президента ОАЭ М. Аль Нахайяна в Москву - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Первый бизнес-форум Россия-ОАЭ объединит лидеров двух экономик
Вчера, 18:32
 
