https://1prime.ru/20251021/rossiya--863747015.html
В Дубае пройдет первый российско-эмиратский бизнес-форум
В Дубае пройдет первый российско-эмиратский бизнес-форум - 21.10.2025, ПРАЙМ
В Дубае пройдет первый российско-эмиратский бизнес-форум
Первый российско-эмиратский бизнес-форум пройдет в Дубае 10 декабря в рамках 12-го заседания межправкомиссии России и ОАЭ, сообщили РИА Новости организаторы... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T10:16+0300
2025-10-21T10:16+0300
2025-10-21T10:16+0300
экономика
бизнес
россия
дубай
оаэ
росконгресс
https://cdnn.1prime.ru/img/82688/00/826880067_0:98:2001:1223_1920x0_80_0_0_01609df611a3978cc7ef99f2d4e6200a.jpg
ДУБАЙ, 21 окт - ПРАЙМ. Первый российско-эмиратский бизнес-форум пройдет в Дубае 10 декабря в рамках 12-го заседания межправкомиссии России и ОАЭ, сообщили РИА Новости организаторы форума. "Российско-эмиратский деловой совет (РЭДС) при поддержке министерства промышленности и торговли Российской Федерации, фонда "Росконгресс" и инвестиционной группы "Марафон" проведет 10 декабря 2025 года в Дубае первый российско-эмиратский бизнес-форум", - сообщили организаторы. Форум пройдет в рамках 12-го заседания межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, которое состоится 10 декабря в Дубае. Организатором выступаем российско-эмиратский деловой совет. Согласно организаторам, в работе российско-эмиратского бизнес-форума примут участие представители ведущих российских и эмиратских компаний, инвестиционных фондов, технологических стартапов и логистических операторов. Среди ключевых отраслей – химия и нефтехимия, агропромышленный комплекс, производство потребительских товаров, розничная торговля, сфера гостеприимства, IТ и высокотехнологичное производство. Организаторы планируют проводить российско-эмиратский бизнес-форум ежегодно.
https://1prime.ru/20251020/forum-863724102.html
дубай
оаэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82688/00/826880067_118:0:1881:1322_1920x0_80_0_0_b60a8b9c4a1ea19fe54fb0264c53dd66.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, дубай, оаэ, росконгресс
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Дубай, ОАЭ, Росконгресс
В Дубае пройдет первый российско-эмиратский бизнес-форум
Россия и ОАЭ проведут первый российско-эмиратский бизнес-форум
ДУБАЙ, 21 окт - ПРАЙМ. Первый российско-эмиратский бизнес-форум пройдет в Дубае 10 декабря в рамках 12-го заседания межправкомиссии России и ОАЭ, сообщили РИА Новости организаторы форума.
"Российско-эмиратский деловой совет (РЭДС) при поддержке министерства промышленности и торговли Российской Федерации, фонда "Росконгресс
" и инвестиционной группы "Марафон" проведет 10 декабря 2025 года в Дубае
первый российско-эмиратский бизнес-форум", - сообщили организаторы.
Форум пройдет в рамках 12-го заседания межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, которое состоится 10 декабря в Дубае. Организатором выступаем российско-эмиратский деловой совет.
Согласно организаторам, в работе российско-эмиратского бизнес-форума примут участие представители ведущих российских и эмиратских компаний, инвестиционных фондов, технологических стартапов и логистических операторов. Среди ключевых отраслей – химия и нефтехимия, агропромышленный комплекс, производство потребительских товаров, розничная торговля, сфера гостеприимства, IТ и высокотехнологичное производство.
Организаторы планируют проводить российско-эмиратский бизнес-форум ежегодно.
Первый бизнес-форум Россия-ОАЭ объединит лидеров двух экономик