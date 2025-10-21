https://1prime.ru/20251021/rossiya-863781843.html

Первого замглавы Минпромторга освободили от должности

рф

минпромторг

мгу

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков, работавший на разных постах в министерстве около 17 лет, освобожден от должности, соответствующее распоряжение правительства размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Осьмакова Василия Сергеевича от должности первого заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе. Осьмаков окончил МГУ по специальности востоковед, африканист, переводчик арабского языка и аспирантуру в Государственном университете управления. В 2004-2008 годах работал в тогдашнем Минпромэнерго России, а в 2008 году пришел в новообразованный Минпромторг РФ, где до 2012 года занимал должности помощника и советника министра. Далее с 2012 по 2016 год он работал директором департамента стратегического развития и проектного управления Минпромторга. С 2016 года по апрель 2021 года Осьмаков занимал должность заместителя министра промышленности и торговли, а с 13 апреля был первым замминистра.

