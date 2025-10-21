Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Первого замглавы Минпромторга освободили от должности - 21.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251021/rossiya-863781843.html
Первого замглавы Минпромторга освободили от должности
Первого замглавы Минпромторга освободили от должности - 21.10.2025, ПРАЙМ
Первого замглавы Минпромторга освободили от должности
Первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков, работавший на разных постах в министерстве около 17 лет, освобожден от должности, соответствующее распоряжение | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T18:46+0300
2025-10-21T18:46+0300
рф
минпромторг
мгу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/15/863781325_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6f5a046f24fe9350fcef573e88aec0ba.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков, работавший на разных постах в министерстве около 17 лет, освобожден от должности, соответствующее распоряжение правительства размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Осьмакова Василия Сергеевича от должности первого заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе. Осьмаков окончил МГУ по специальности востоковед, африканист, переводчик арабского языка и аспирантуру в Государственном университете управления. В 2004-2008 годах работал в тогдашнем Минпромэнерго России, а в 2008 году пришел в новообразованный Минпромторг РФ, где до 2012 года занимал должности помощника и советника министра. Далее с 2012 по 2016 год он работал директором департамента стратегического развития и проектного управления Минпромторга. С 2016 года по апрель 2021 года Осьмаков занимал должность заместителя министра промышленности и торговли, а с 13 апреля был первым замминистра.
https://1prime.ru/20250919/rossiya-862532370.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/15/863781325_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_318437c34bc8b286472973b034ea869e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, минпромторг, мгу
РФ, Минпромторг, МГУ
18:46 21.10.2025
 
Первого замглавы Минпромторга освободили от должности

Первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков покинул пост

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВасилий Осьмаков, бывший первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации
Василий Осьмаков, бывший первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Василий Осьмаков, бывший первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков, работавший на разных постах в министерстве около 17 лет, освобожден от должности, соответствующее распоряжение правительства размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Осьмакова Василия Сергеевича от должности первого заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.
Осьмаков окончил МГУ по специальности востоковед, африканист, переводчик арабского языка и аспирантуру в Государственном университете управления. В 2004-2008 годах работал в тогдашнем Минпромэнерго России, а в 2008 году пришел в новообразованный Минпромторг РФ, где до 2012 года занимал должности помощника и советника министра. Далее с 2012 по 2016 год он работал директором департамента стратегического развития и проектного управления Минпромторга. С 2016 года по апрель 2021 года Осьмаков занимал должность заместителя министра промышленности и торговли, а с 13 апреля был первым замминистра.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Мишустин освободил от должности торгового представителя России в Алжире
19 сентября, 21:04
 
РФМинпромторгМГУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала