Минпромторг перераспределит полномочия замминистра - 21.10.2025
Минпромторг перераспределит полномочия замминистра
Минпромторг перераспределит полномочия замминистра - 21.10.2025, ПРАЙМ
Минпромторг перераспределит полномочия замминистра
Минпромторг России после ухода Василия Осьмакова с поста первого замминистра перераспределит полномочия заместителей, о новом назначении сообщит позже, заявило... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T18:51+0300
2025-10-21T18:51+0300
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России после ухода Василия Осьмакова с поста первого замминистра перераспределит полномочия заместителей, о новом назначении сообщит позже, заявило министерство. "Желаем Василию Сергеевичу успехов на новом месте работы. Полномочия замминистров будут перераспределены, о новом назначении мы сообщим позже", - сообщили в Минпромторге.
18:51 21.10.2025
 
Минпромторг перераспределит полномочия замминистра

Минпромторг перераспределит полномочия замминистра после ухода Осьмакова

© РИА Новости . Виталий Аньков
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России после ухода Василия Осьмакова с поста первого замминистра перераспределит полномочия заместителей, о новом назначении сообщит позже, заявило министерство.
"Желаем Василию Сергеевичу успехов на новом месте работы. Полномочия замминистров будут перераспределены, о новом назначении мы сообщим позже", - сообщили в Минпромторге.
