Минпромторг перераспределит полномочия замминистра
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России после ухода Василия Осьмакова с поста первого замминистра перераспределит полномочия заместителей, о новом назначении сообщит позже, заявило министерство. "Желаем Василию Сергеевичу успехов на новом месте работы. Полномочия замминистров будут перераспределены, о новом назначении мы сообщим позже", - сообщили в Минпромторге.
