Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума рассмотрит проект нового трехлетнего бюджета в среду - 21.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251021/rossiya-863782146.html
Госдума рассмотрит проект нового трехлетнего бюджета в среду
Госдума рассмотрит проект нового трехлетнего бюджета в среду - 21.10.2025, ПРАЙМ
Госдума рассмотрит проект нового трехлетнего бюджета в среду
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным проинформировал его о планах депутатов рассмотреть проект нового... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T18:53+0300
2025-10-21T18:53+0300
россия
вячеслав володин
михаил мишустин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861026892_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_0dfd51cc73891a50abe2443157570cd2.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным проинформировал его о планах депутатов рассмотреть проект нового трехлетнего бюджета на пленарном заседании в среду, сообщила пресс-служба кабмина в официальном Telegram-канале правительства. "Вячеслав Володин сообщил, что проект нового трёхлетнего бюджета проработан в профильных комитетах Государственной Думы. В среду, 22 октября, депутаты рассмотрят его на пленарном заседании в первом чтении", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251021/rossiya-863781996.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861026892_139:0:2806:2000_1920x0_80_0_0_add9efa088940692dbd6a4070ba90bd1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, вячеслав володин, михаил мишустин, госдума
РОССИЯ, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Госдума
18:53 21.10.2025
 
Госдума рассмотрит проект нового трехлетнего бюджета в среду

Володин: Госдума рассмотрит проект нового трехлетнего бюджета 22 октября

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на Охотном ряду
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным проинформировал его о планах депутатов рассмотреть проект нового трехлетнего бюджета на пленарном заседании в среду, сообщила пресс-служба кабмина в официальном Telegram-канале правительства.
"Вячеслав Володин сообщил, что проект нового трёхлетнего бюджета проработан в профильных комитетах Государственной Думы. В среду, 22 октября, депутаты рассмотрят его на пленарном заседании в первом чтении", - говорится в сообщении.
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Минпромторг перераспределит полномочия замминистра
18:51
 
РОССИЯВячеслав ВолодинМихаил МишустинГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала