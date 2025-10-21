https://1prime.ru/20251021/rossiya-863782146.html
Госдума рассмотрит проект нового трехлетнего бюджета в среду
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным проинформировал его о планах депутатов рассмотреть проект нового трехлетнего бюджета на пленарном заседании в среду, сообщила пресс-служба кабмина в официальном Telegram-канале правительства. "Вячеслав Володин сообщил, что проект нового трёхлетнего бюджета проработан в профильных комитетах Государственной Думы. В среду, 22 октября, депутаты рассмотрят его на пленарном заседании в первом чтении", - говорится в сообщении.
