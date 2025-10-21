https://1prime.ru/20251021/rossiya-863782584.html
Внесенный в Госдуму проект бюджета сбалансирован, заявили в правительстве
Внесенный в Госдуму проект бюджета РФ на 2026–2028 годы сбалансирован, сообщила пресс-служба кабмина в официальном Telegram-канале правительства. | 21.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Внесенный в Госдуму проект бюджета РФ на 2026–2028 годы сбалансирован, сообщила пресс-служба кабмина в официальном Telegram-канале правительства. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, с которым обсудил проект трехлетнего бюджета на 2026–2028 годы. "Формирование главного финансового документа велось исходя из поставленных президентом задач по достижению национальных целей развития, а также имеющихся вызовов. Внесенный бюджет сбалансирован", - говорится в Telegram-канале кабмина.
