Внесенный в Госдуму проект бюджета сбалансирован, заявили в правительстве - 21.10.2025
Внесенный в Госдуму проект бюджета сбалансирован, заявили в правительстве
Внесенный в Госдуму проект бюджета РФ на 2026–2028 годы сбалансирован, сообщила пресс-служба кабмина в официальном Telegram-канале правительства.
2025-10-21T19:00+0300
2025-10-21T19:00+0300
россия
финансы
рф
михаил мишустин
вячеслав володин
госдума
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Внесенный в Госдуму проект бюджета РФ на 2026–2028 годы сбалансирован, сообщила пресс-служба кабмина в официальном Telegram-канале правительства. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, с которым обсудил проект трехлетнего бюджета на 2026–2028 годы. "Формирование главного финансового документа велось исходя из поставленных президентом задач по достижению национальных целей развития, а также имеющихся вызовов. Внесенный бюджет сбалансирован", - говорится в Telegram-канале кабмина.
рф
россия, финансы, рф, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума
РОССИЯ, Финансы, РФ, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума
19:00 21.10.2025
 
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Внесенный в Госдуму проект бюджета РФ на 2026–2028 годы сбалансирован, сообщила пресс-служба кабмина в официальном Telegram-канале правительства.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, с которым обсудил проект трехлетнего бюджета на 2026–2028 годы.
"Формирование главного финансового документа велось исходя из поставленных президентом задач по достижению национальных целей развития, а также имеющихся вызовов. Внесенный бюджет сбалансирован", - говорится в Telegram-канале кабмина.
РОССИЯФинансыРФМихаил МишустинВячеслав ВолодинГосдума
 
 
