В Саудовской Аравии прошла презентация туристических возможностей России
В Саудовской Аравии прошла презентация туристических возможностей России - 21.10.2025, ПРАЙМ
В Саудовской Аравии прошла презентация туристических возможностей России
Презентация туристических возможностей России, организованная в Саудовской Аравии Российским союзом туриндустрии (РСТ), вызвала настоящий ажиотаж среди местных...
2025-10-21T22:04+0300
2025-10-21T22:04+0300
2025-10-21T22:04+0300
ЭР-РИЯД, 21 окт - ПРАЙМ. Презентация туристических возможностей России, организованная в Саудовской Аравии Российским союзом туриндустрии (РСТ), вызвала настоящий ажиотаж среди местных туроператоров и компаний в Джидде, передает корреспондент РИА Новости. "Только за один вечер в Джидде мероприятие посетили около сотни представителей саудовского турбизнеса", - подсчитал глава комитета РСТ по международной деятельности Сергей Войтович. Союз проводит в Саудовской Аравии презентацию приложения для иностранных туристов Visit Russia и организует встречи саудовских туроператоров и представителей крупнейших отелей в России. Мероприятие приурочено к открытию прямого авиасообщения между РФ и и Саудовской Аравией. Прямые рейсы из Эр-Рияда в Москву с августа текущего года запустил саудовский перевозчик Flynas, а с 10 октября прямые перелеты начал национальный перевозчик Saudia. При этом Flynas объявил, что с 23 декабря текущего года начнет летать в Москву из Джидды, а в следующем году планирует открыть рейсы из Эр-Рияда в Санкт-Петербург и Сочи. "2025 год войдет в историю как переломный момент в развитии воздушного сообщения между Россией и Саудовской Аравией", - заявил, выступая на мероприятии, генеральный консул РФ в Саудовской Аравии Юсуп Абакаров. Он привел экспертные оценки, согласно которым туристический поток из Саудовской Аравии в Россию и наоборот будет прирастать на 25-30% в год и удвоится к 2027 году. "На встречу пришли представители даже тех компаний, которые никогда не работали с Россией, но сейчас готовы начать это делать", - рассказала директор отдела продаж и маркетинга Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo Нина Алексеева. "Все эти люди пришли сюда, потому что есть Россия - это новое направление для нас, и оно всем очень интересно", - подтвердил представитель саудовского туристического бюро STTB в Джидде Мохаммед Саггаф.
В Саудовской Аравии прошла презентация туристических возможностей России
Презентация турвозможностей РФ в Саудовской Аравии вызвала ажиотаж у местных туроператоров
ЭР-РИЯД, 21 окт - ПРАЙМ. Презентация туристических возможностей России, организованная в Саудовской Аравии Российским союзом туриндустрии (РСТ), вызвала настоящий ажиотаж среди местных туроператоров и компаний в Джидде, передает корреспондент РИА Новости.
"Только за один вечер в Джидде мероприятие посетили около сотни представителей саудовского турбизнеса", - подсчитал глава комитета РСТ
по международной деятельности Сергей Войтович.
Союз проводит в Саудовской Аравии
презентацию приложения для иностранных туристов Visit Russia и организует встречи саудовских туроператоров и представителей крупнейших отелей в России.
Мероприятие приурочено к открытию прямого авиасообщения между РФ
и и Саудовской Аравией.
Прямые рейсы из Эр-Рияда
в Москву
с августа текущего года запустил саудовский перевозчик Flynas, а с 10 октября прямые перелеты начал национальный перевозчик Saudia.
При этом Flynas объявил, что с 23 декабря текущего года начнет летать в Москву из Джидды, а в следующем году планирует открыть рейсы из Эр-Рияда в Санкт-Петербург
и Сочи
.
"2025 год войдет в историю как переломный момент в развитии воздушного сообщения между Россией и Саудовской Аравией", - заявил, выступая на мероприятии, генеральный консул РФ в Саудовской Аравии Юсуп Абакаров. Он привел экспертные оценки, согласно которым туристический поток из Саудовской Аравии в Россию и наоборот будет прирастать на 25-30% в год и удвоится к 2027 году.
"На встречу пришли представители даже тех компаний, которые никогда не работали с Россией, но сейчас готовы начать это делать", - рассказала директор отдела продаж и маркетинга Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo Нина Алексеева.
"Все эти люди пришли сюда, потому что есть Россия - это новое направление для нас, и оно всем очень интересно", - подтвердил представитель саудовского туристического бюро STTB в Джидде Мохаммед Саггаф.
