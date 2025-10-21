https://1prime.ru/20251021/rossiya-863784839.html

В Саудовской Аравии прошла презентация туристических возможностей России

В Саудовской Аравии прошла презентация туристических возможностей России

21.10.2025

туризм

бизнес

россия

саудовская аравия

рф

эр-рияд

российский союз туриндустрии

ЭР-РИЯД, 21 окт - ПРАЙМ. Презентация туристических возможностей России, организованная в Саудовской Аравии Российским союзом туриндустрии (РСТ), вызвала настоящий ажиотаж среди местных туроператоров и компаний в Джидде, передает корреспондент РИА Новости. "Только за один вечер в Джидде мероприятие посетили около сотни представителей саудовского турбизнеса", - подсчитал глава комитета РСТ по международной деятельности Сергей Войтович. Союз проводит в Саудовской Аравии презентацию приложения для иностранных туристов Visit Russia и организует встречи саудовских туроператоров и представителей крупнейших отелей в России. Мероприятие приурочено к открытию прямого авиасообщения между РФ и и Саудовской Аравией. Прямые рейсы из Эр-Рияда в Москву с августа текущего года запустил саудовский перевозчик Flynas, а с 10 октября прямые перелеты начал национальный перевозчик Saudia. При этом Flynas объявил, что с 23 декабря текущего года начнет летать в Москву из Джидды, а в следующем году планирует открыть рейсы из Эр-Рияда в Санкт-Петербург и Сочи. "2025 год войдет в историю как переломный момент в развитии воздушного сообщения между Россией и Саудовской Аравией", - заявил, выступая на мероприятии, генеральный консул РФ в Саудовской Аравии Юсуп Абакаров. Он привел экспертные оценки, согласно которым туристический поток из Саудовской Аравии в Россию и наоборот будет прирастать на 25-30% в год и удвоится к 2027 году. "На встречу пришли представители даже тех компаний, которые никогда не работали с Россией, но сейчас готовы начать это делать", - рассказала директор отдела продаж и маркетинга Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo Нина Алексеева. "Все эти люди пришли сюда, потому что есть Россия - это новое направление для нас, и оно всем очень интересно", - подтвердил представитель саудовского туристического бюро STTB в Джидде Мохаммед Саггаф.

