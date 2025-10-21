https://1prime.ru/20251021/rossiya-863785959.html

Госдума рассмотрит проект бюджета на 2026-2028 годы

Госдума рассмотрит проект бюджета на 2026-2028 годы

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Госдума в среду рассмотрит в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, который представит министр финансов России Антон Силуанов. Документ внесен правительством РФ. Ключевыми приоритетами проекта бюджета являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, достижение поставленных президентом РФ национальных целей развития. Он предусматривает утверждение основных характеристик бюджета на трехлетний период, которые определены исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта (ВВП) в 2026 году в размере 235,067 триллиона рублей, в 2027 году – 255,498 триллиона, в 2028 году – 276,346 триллиона, а также уровня инфляции, ежегодно не превышающего 4%. Общий объем доходов бюджета на 2026 год прогнозируется на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1 % к ВВП), на 2027 год – 42,91 триллиона (16,8 % к ВВП), на 2028 год – 45,869 триллиона (16,6 % к ВВП), расходов – 44,069 триллиона (18,7 % к ВВП), 46,096 триллиона (18% к ВВП) и 49,383 триллиона (17,9 % к ВВП) соответственно. Таким образом, бюджет сформирован на весь трехлетний период с дефицитом, который с 1,6% ВВП в 2026 году сократится в следующем году до 1,2% ВВП и сохранится на уровне 1,3% к ВВП в 2028 году. Кроме того, в первом чтении будут рассмотрены проекты бюджетов Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Соцфонда России на 2026-2028 годы, а также другие законопроекты из бюджетного пакета, в том числе вносящие необходимые изменения в бюджетное и налоговое законодательство. Профильные комитеты Госдумы поддерживают принятие всех законопроектов, входящих в бюджетный пакет.

