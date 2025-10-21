https://1prime.ru/20251021/ruonia--863768676.html

Ставка RUONIA 20 октября снизилась на 0,01 п.п.

2025-10-21T14:23+0300

экономика

финансы

банк россии

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 20 октября, снизилась на 0,01 процентного пункта и составила 16,44%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 555,06 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

