Рябков прокомментировал возможность телефонного разговора Лаврова и Рубио - 21.10.2025, ПРАЙМ
Политика
Рябков прокомментировал возможность телефонного разговора Лаврова и Рубио
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил нового телефонного разговора между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио. | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T12:05+0300
2025-10-21T12:05+0300
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил нового телефонного разговора между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио. Накануне Лавров и Рубио провели телефонный разговор, в котором обсудили возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Возможно все", - сказал Рябков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
12:05 21.10.2025
 
Рябков прокомментировал возможность телефонного разговора Лаврова и Рубио

Замглавы МИД Рябков не исключил нового разговора Лаврова и Рубио

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил нового телефонного разговора между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио.
Накануне Лавров и Рубио провели телефонный разговор, в котором обсудили возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Возможно все", - сказал Рябков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Рябков ответил на вопрос о диалоге с США по ДСНВ
Заголовок открываемого материала