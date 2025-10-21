https://1prime.ru/20251021/ryabkov--863756295.html
Рябков прокомментировал возможность телефонного разговора Лаврова и Рубио
Рябков прокомментировал возможность телефонного разговора Лаврова и Рубио - 21.10.2025, ПРАЙМ
Рябков прокомментировал возможность телефонного разговора Лаврова и Рубио
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил нового телефонного разговора между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио. | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T12:05+0300
2025-10-21T12:05+0300
2025-10-21T12:05+0300
политика
россия
мировая экономика
рф
сша
сергей рябков
сергей лавров
марко рубио
https://cdnn.1prime.ru/img/80043/33/800433345_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_3e69b5c769cc9662d1851cbd11ad891d.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил нового телефонного разговора между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио. Накануне Лавров и Рубио провели телефонный разговор, в котором обсудили возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Возможно все", - сказал Рябков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://1prime.ru/20251021/ryabkov-863745787.html
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/80043/33/800433345_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_5b1f0bde07a263a973f0ef363585b787.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, рф, сша, сергей рябков, сергей лавров, марко рубио
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, США, Сергей Рябков, Сергей Лавров, Марко Рубио
Рябков прокомментировал возможность телефонного разговора Лаврова и Рубио
Замглавы МИД Рябков не исключил нового разговора Лаврова и Рубио