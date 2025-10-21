https://1prime.ru/20251021/ryabkov--863756295.html

Рябков прокомментировал возможность телефонного разговора Лаврова и Рубио

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил нового телефонного разговора между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио. Накануне Лавров и Рубио провели телефонный разговор, в котором обсудили возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Возможно все", - сказал Рябков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

