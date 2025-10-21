Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Встреча Лаврова и Рубио требует подготовки, заявил Рябков - 21.10.2025
Политика
Встреча Лаврова и Рубио требует подготовки, заявил Рябков
Встреча Лаврова и Рубио требует подготовки, заявил Рябков - 21.10.2025, ПРАЙМ
Встреча Лаврова и Рубио требует подготовки, заявил Рябков
Возможная будущая встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио требует подготовки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. | 21.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Возможная будущая встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио требует подготовки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Нельзя отложить то, о чем не было договоренности. То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта", - сказал Рябков журналистам. "Как идея, это (встреча - ред.) существует. Разумеется, это все имеет существенное значение. Но именно потому, что значимость по такому мероприятию высока, оно требует подготовки. И этим мы занимаемся, вчера этому был посвящен телефонный разговор министра с госсекретарем", - добавил Рябков.
09:35 21.10.2025
 
Встреча Лаврова и Рубио требует подготовки, заявил Рябков

Рябков: встреча Лаврова и Рубио требует подготовки

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Возможная будущая встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио требует подготовки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нельзя отложить то, о чем не было договоренности. То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта", - сказал Рябков журналистам.
"Как идея, это (встреча - ред.) существует. Разумеется, это все имеет существенное значение. Но именно потому, что значимость по такому мероприятию высока, оно требует подготовки. И этим мы занимаемся, вчера этому был посвящен телефонный разговор министра с госсекретарем", - добавил Рябков.
Заголовок открываемого материала