Рябков оценил ситуацию на ЗАЭС - 21.10.2025
https://1prime.ru/20251021/ryabkov-863745425.html
Рябков оценил ситуацию на ЗАЭС
Рябков оценил ситуацию на ЗАЭС - 21.10.2025, ПРАЙМ
Рябков оценил ситуацию на ЗАЭС
Режим тишины вокруг Запорожской АЭС, введенный ранее для ремонта линий электропередач, соблюдается, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T09:42+0300
2025-10-21T09:42+0300
энергетика
киев
сергей рябков
магатэ
запорожская аэс
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/80374/72/803747279_0:177:3011:1871_1920x0_80_0_0_a6d5e3b32031cfa94f091ae0d9298a43.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Режим тишины вокруг Запорожской АЭС, введенный ранее для ремонта линий электропередач, соблюдается, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Пока этот режим держится. Конечно, нас очень встревожило то, что потребовалось столько времени для его согласования, хотя необходимость обеспечения надежного энергоснабжения по резервной постоянной линии электропередач очевидна для всех, тем не менее, Киев очевидным образом в очередной раз демонстрировал пренебрежение тем, что просто императивно", - сказал Рябков журналистам. По словам Рябкова, усилиями гендиректора МАГАТЭ и его команды "найдена схема, которая позволила с 17 октября приступить к восстановительным работам". "Сами понимаете, это технологически сложно особенно проблемно такого рода работы проводить в зоне столь близкой к линии боевого соприкосновения. Пока получается, но риски высокие. Агентство должно, в конце концов, заявить о том, кто создает угрозы и кто реально действует таким образом, что обнуляются разработанные (гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем) Гросси и его подчиненными принципы оперативного обеспечения ядерной безопасности", - заключил Рябков.
https://1prime.ru/20251020/zaes--863711457.html
киев
киев, сергей рябков, магатэ, запорожская аэс, мид рф
Энергетика, Киев, Сергей Рябков, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, МИД РФ
09:42 21.10.2025
 
Рябков оценил ситуацию на ЗАЭС

Рябков: режим тишины вокруг Запорожской АЭС соблюдается

© РИА Новости . Валерий Мельников
Интервью с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Режим тишины вокруг Запорожской АЭС, введенный ранее для ремонта линий электропередач, соблюдается, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Пока этот режим держится. Конечно, нас очень встревожило то, что потребовалось столько времени для его согласования, хотя необходимость обеспечения надежного энергоснабжения по резервной постоянной линии электропередач очевидна для всех, тем не менее, Киев очевидным образом в очередной раз демонстрировал пренебрежение тем, что просто императивно", - сказал Рябков журналистам.
По словам Рябкова, усилиями гендиректора МАГАТЭ и его команды "найдена схема, которая позволила с 17 октября приступить к восстановительным работам".
"Сами понимаете, это технологически сложно особенно проблемно такого рода работы проводить в зоне столь близкой к линии боевого соприкосновения. Пока получается, но риски высокие. Агентство должно, в конце концов, заявить о том, кто создает угрозы и кто реально действует таким образом, что обнуляются разработанные (гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем) Гросси и его подчиненными принципы оперативного обеспечения ядерной безопасности", - заключил Рябков.
Вчера, 09:52
 
ЭнергетикаКиевСергей РябковМАГАТЭЗапорожская АЭСМИД РФ
 
 
Заголовок открываемого материала