Рябков оценил ситуацию на ЗАЭС

Рябков оценил ситуацию на ЗАЭС

2025-10-21T09:42+0300

энергетика

киев

сергей рябков

магатэ

запорожская аэс

мид рф

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Режим тишины вокруг Запорожской АЭС, введенный ранее для ремонта линий электропередач, соблюдается, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Пока этот режим держится. Конечно, нас очень встревожило то, что потребовалось столько времени для его согласования, хотя необходимость обеспечения надежного энергоснабжения по резервной постоянной линии электропередач очевидна для всех, тем не менее, Киев очевидным образом в очередной раз демонстрировал пренебрежение тем, что просто императивно", - сказал Рябков журналистам. По словам Рябкова, усилиями гендиректора МАГАТЭ и его команды "найдена схема, которая позволила с 17 октября приступить к восстановительным работам". "Сами понимаете, это технологически сложно особенно проблемно такого рода работы проводить в зоне столь близкой к линии боевого соприкосновения. Пока получается, но риски высокие. Агентство должно, в конце концов, заявить о том, кто создает угрозы и кто реально действует таким образом, что обнуляются разработанные (гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем) Гросси и его подчиненными принципы оперативного обеспечения ядерной безопасности", - заключил Рябков.

киев

