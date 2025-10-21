Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рябков ответил на вопрос о диалоге с США по ДСНВ - 21.10.2025
Рябков ответил на вопрос о диалоге с США по ДСНВ
Рябков ответил на вопрос о диалоге с США по ДСНВ
Россия пока не получила обратной связи от США на предложение еще год после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T09:49+0300
2025-10-21T09:49+0300
политика
россия
сша
сергей рябков
мид рф
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россия пока не получила обратной связи от США на предложение еще год после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях придерживаться центральных количественных ограничений по договору, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Нет, пока не было", - сказал Рябков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
сша
россия, сша, сергей рябков, мид рф
Политика, РОССИЯ, США, Сергей Рябков, МИД РФ
09:49 21.10.2025
 
Рябков ответил на вопрос о диалоге с США по ДСНВ

Рябков: Россия пока не получила обратной связи от США по ДСНВ

© РИА Новости . Андрей Стенин
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков . Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россия пока не получила обратной связи от США на предложение еще год после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях придерживаться центральных количественных ограничений по договору, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нет, пока не было", - сказал Рябков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Политика РОССИЯ США Сергей Рябков МИД РФ
 
 
