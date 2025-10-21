https://1prime.ru/20251021/ryabkov-863745787.html
Рябков ответил на вопрос о диалоге с США по ДСНВ
Рябков ответил на вопрос о диалоге с США по ДСНВ - 21.10.2025, ПРАЙМ
Рябков ответил на вопрос о диалоге с США по ДСНВ
Россия пока не получила обратной связи от США на предложение еще год после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T09:49+0300
2025-10-21T09:49+0300
2025-10-21T09:49+0300
политика
россия
сша
сергей рябков
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860531884_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_54215d3b988c04c2c2de9eebf5ea30d1.jpg
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россия пока не получила обратной связи от США на предложение еще год после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях придерживаться центральных количественных ограничений по договору, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Нет, пока не было", - сказал Рябков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://1prime.ru/20251021/cnn-863742365.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860531884_155:0:2822:2000_1920x0_80_0_0_bff18b0821b63011974cd930f883fc2d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, сергей рябков, мид рф
Политика, РОССИЯ, США, Сергей Рябков, МИД РФ
Рябков ответил на вопрос о диалоге с США по ДСНВ
Рябков: Россия пока не получила обратной связи от США по ДСНВ