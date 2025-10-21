https://1prime.ru/20251021/ryabkov-863745787.html

Рябков ответил на вопрос о диалоге с США по ДСНВ

Рябков ответил на вопрос о диалоге с США по ДСНВ - 21.10.2025, ПРАЙМ

Рябков ответил на вопрос о диалоге с США по ДСНВ

Россия пока не получила обратной связи от США на предложение еще год после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях... | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T09:49+0300

2025-10-21T09:49+0300

2025-10-21T09:49+0300

политика

россия

сша

сергей рябков

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860531884_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_54215d3b988c04c2c2de9eebf5ea30d1.jpg

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россия пока не получила обратной связи от США на предложение еще год после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях придерживаться центральных количественных ограничений по договору, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Нет, пока не было", - сказал Рябков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://1prime.ru/20251021/cnn-863742365.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, сергей рябков, мид рф