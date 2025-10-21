Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД не исключили попытки ЕС помешать встрече Путина и Трампа - 21.10.2025
В МИД не исключили попытки ЕС помешать встрече Путина и Трампа
В МИД не исключили попытки ЕС помешать встрече Путина и Трампа - 21.10.2025, ПРАЙМ
В МИД не исключили попытки ЕС помешать встрече Путина и Трампа
В РФ не исключают, что страны ЕС будут пытаться помешать проведению возможной новой встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил замглавы | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T10:29+0300
2025-10-21T10:29+0300
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. В РФ не исключают, что страны ЕС будут пытаться помешать проведению возможной новой встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Страны, входящие в ЕС и НАТО работают на слом всего. Нет ни одного сюжета, который для них представлял бы интерес, кроме как интерес нанести ущерб России, урон, подорвать наши позиции, сделать сложнее решение задач, которые стоят перед нами. Это единственная цель всей политики Евросоюза. На сегодня это наиболее деструктивная сила на международной арене", - сказал Рябков журналистам. "Неудивительно, что они занимаются разного рода политическими подрывными акциями. Мы к этому готовы. У нас есть понимание как этому противостоять", - заключил Рябков.
2025
10:29 21.10.2025
 
В МИД не исключили попытки ЕС помешать встрече Путина и Трампа

Рябков: ЕС может помешать встрече Путина и Трампа

© РИА Новости . Андрей Теличев
Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Теличев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. В РФ не исключают, что страны ЕС будут пытаться помешать проведению возможной новой встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Страны, входящие в ЕС и НАТО работают на слом всего. Нет ни одного сюжета, который для них представлял бы интерес, кроме как интерес нанести ущерб России, урон, подорвать наши позиции, сделать сложнее решение задач, которые стоят перед нами. Это единственная цель всей политики Евросоюза. На сегодня это наиболее деструктивная сила на международной арене", - сказал Рябков журналистам.
"Неудивительно, что они занимаются разного рода политическими подрывными акциями. Мы к этому готовы. У нас есть понимание как этому противостоять", - заключил Рябков.
СМИ: Британия пытается сорвать встречу Путина и Трампа
СМИ: Британия пытается сорвать встречу Путина и Трампа
10:13
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
