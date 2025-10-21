https://1prime.ru/20251021/ryabkov-863747456.html
В МИД не исключили попытки ЕС помешать встрече Путина и Трампа
2025-10-21T10:29+0300
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. В РФ не исключают, что страны ЕС будут пытаться помешать проведению возможной новой встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Страны, входящие в ЕС и НАТО работают на слом всего. Нет ни одного сюжета, который для них представлял бы интерес, кроме как интерес нанести ущерб России, урон, подорвать наши позиции, сделать сложнее решение задач, которые стоят перед нами. Это единственная цель всей политики Евросоюза. На сегодня это наиболее деструктивная сила на международной арене", - сказал Рябков журналистам. "Неудивительно, что они занимаются разного рода политическими подрывными акциями. Мы к этому готовы. У нас есть понимание как этому противостоять", - заключил Рябков.
