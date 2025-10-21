https://1prime.ru/20251021/ryabkov-863747456.html

В МИД не исключили попытки ЕС помешать встрече Путина и Трампа

В МИД не исключили попытки ЕС помешать встрече Путина и Трампа - 21.10.2025, ПРАЙМ

В МИД не исключили попытки ЕС помешать встрече Путина и Трампа

В РФ не исключают, что страны ЕС будут пытаться помешать проведению возможной новой встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил замглавы | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T10:29+0300

2025-10-21T10:29+0300

2025-10-21T10:29+0300

политика

россия

мировая экономика

рф

сша

сергей рябков

владимир путин

дональд трамп

ес

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/15/863747290_0:41:1317:782_1920x0_80_0_0_ece8094b61219344436e333b898f4af0.jpg

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. В РФ не исключают, что страны ЕС будут пытаться помешать проведению возможной новой встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Страны, входящие в ЕС и НАТО работают на слом всего. Нет ни одного сюжета, который для них представлял бы интерес, кроме как интерес нанести ущерб России, урон, подорвать наши позиции, сделать сложнее решение задач, которые стоят перед нами. Это единственная цель всей политики Евросоюза. На сегодня это наиболее деструктивная сила на международной арене", - сказал Рябков журналистам. "Неудивительно, что они занимаются разного рода политическими подрывными акциями. Мы к этому готовы. У нас есть понимание как этому противостоять", - заключил Рябков.

https://1prime.ru/20251021/smi-863746824.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, рф, сша, сергей рябков, владимир путин, дональд трамп, ес, нато