Российский рынок акций снижается днем во вторник - 21.10.2025
Российский рынок акций снижается днем во вторник
Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение днем во вторник, следует из данных торгов. | 21.10.2025
2025-10-21T15:34+0300
2025-10-21T15:34+0300
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение днем во вторник, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.25 мск снижался на 1,6%, до 2 700,96 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,67%, до 61,42 доллара за баррель. "Российский рынок сегодня ушел в сильный минус после сообщений о том, что телефонный разговор между (главой МИД РФ - ред.) Сергеем Лавровым и (госсекретарем США - ред.) Марко Рубио прошел не особенно конструктивно и предварительная встреча якобы была отложена … В МИД в ответ заявили, что говорить о графике встречи преждевременно, сама идея контакта требует подготовки", - комментирует Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам". После этих заявлений рынок также успокоили Лавров и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря, что все вопросы прорабатываются и встреча требует много времени на подготовку, но никто ничего не переносил, добавил он. "Давление на рынок оказывают также новости о том, что лидеры ЕС собираются принять решение по 19-му пакету санкций уже в этот четверг. 20 октября Совет ЕС утвердил план поэтапного отказа от импорта газа из России: запрет вводится с 1 января 2026 года с сохранением переходного периода для действующих соглашений", - отметил Максим Федосов из УК "Первая". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК Акции IT-компаний растут на новости о том, что Минфин РФ рассматривает предложения IT-ассоциаций о сохранении нулевого НДС на покупку российского программного обеспечения. Акции "Позитива" прибавляют 1,92%, "Астры" - 3,45%, МТС – 0,36%. В лидерах роста также "Мосэнерго" (+0,72%), префы "Сургутнефтегаза" (+0,59%), "Абрау-Дюрсо" (+0,37%), префы "Татнефти" (+0,21%), бумаги "Фосагро" (+0,11%). В лидерах снижения - акции "СПБ биржи" (−3,54%), "Сегежи" (−3,42%), "Башнефти" (−3,22%), "Полюса" (−3,12%), ПИКа (−2,98%). ПРОГНОЗЫ "На сегодня в мире не запланировано принципиально значимых для рисковых активов событий. Инвесторам останется отыгрывать заявления представителей регуляторов и события сезона отчетностей", - отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Лозовой из ФГ "Финам" ожидает закрытия сегодняшней сессии в минусовой зоне, но с небольшим восстановлением от текущих значений.
15:34 21.10.2025
 
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение днем во вторник, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 15.25 мск снижался на 1,6%, до 2 700,96 пункта.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,67%, до 61,42 доллара за баррель.
"Российский рынок сегодня ушел в сильный минус после сообщений о том, что телефонный разговор между (главой МИД РФ - ред.) Сергеем Лавровым и (госсекретарем США - ред.) Марко Рубио прошел не особенно конструктивно и предварительная встреча якобы была отложена … В МИД в ответ заявили, что говорить о графике встречи преждевременно, сама идея контакта требует подготовки", - комментирует Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам".
После этих заявлений рынок также успокоили Лавров и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря, что все вопросы прорабатываются и встреча требует много времени на подготовку, но никто ничего не переносил, добавил он.
"Давление на рынок оказывают также новости о том, что лидеры ЕС собираются принять решение по 19-му пакету санкций уже в этот четверг. 20 октября Совет ЕС утвердил план поэтапного отказа от импорта газа из России: запрет вводится с 1 января 2026 года с сохранением переходного периода для действующих соглашений", - отметил Максим Федосов из УК "Первая".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
Акции IT-компаний растут на новости о том, что Минфин РФ рассматривает предложения IT-ассоциаций о сохранении нулевого НДС на покупку российского программного обеспечения. Акции "Позитива" прибавляют 1,92%, "Астры" - 3,45%, МТС – 0,36%.
В лидерах роста также "Мосэнерго" (+0,72%), префы "Сургутнефтегаза" (+0,59%), "Абрау-Дюрсо" (+0,37%), префы "Татнефти" (+0,21%), бумаги "Фосагро" (+0,11%).
В лидерах снижения - акции "СПБ биржи" (−3,54%), "Сегежи" (−3,42%), "Башнефти" (−3,22%), "Полюса" (−3,12%), ПИКа (−2,98%).
ПРОГНОЗЫ
"На сегодня в мире не запланировано принципиально значимых для рисковых активов событий. Инвесторам останется отыгрывать заявления представителей регуляторов и события сезона отчетностей", - отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Лозовой из ФГ "Финам" ожидает закрытия сегодняшней сессии в минусовой зоне, но с небольшим восстановлением от текущих значений.
Заголовок открываемого материала