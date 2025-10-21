Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минпромторге оценили возможности российских IT-специалистов - 21.10.2025
В Минпромторге оценили возможности российских IT-специалистов
В Минпромторге оценили возможности российских IT-специалистов
Российские специалисты в IT-отрасли способны создавать продукты самого передового уровня, сообщил РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак. | 21.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российские специалисты в IT-отрасли способны создавать продукты самого передового уровня, сообщил РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак. "У нас серьезная, хорошая инженерная школа, достаточно глубокие знания и квалификации наших инженеров, которые за счет связки в работе с разработчиками, с IT-специалистами способны создавать продукты самого передового уровня", - сказал он. Шпак отметил, что более чем за три года в России удалось импортозаместить программное обеспечение в критически важных секторах экономики.
14:17 21.10.2025
 
В Минпромторге оценили возможности российских IT-специалистов

Шпак: российские инженеры способны создавать продукты самого передового уровня

© РИА Новости . Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российские специалисты в IT-отрасли способны создавать продукты самого передового уровня, сообщил РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.
"У нас серьезная, хорошая инженерная школа, достаточно глубокие знания и квалификации наших инженеров, которые за счет связки в работе с разработчиками, с IT-специалистами способны создавать продукты самого передового уровня", - сказал он.
Шпак отметил, что более чем за три года в России удалось импортозаместить программное обеспечение в критически важных секторах экономики.
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
IT-ассоциации просят не отменять нулевой налог на покупку российского ПО
