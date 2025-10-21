https://1prime.ru/20251021/shpak-863767910.html
В Минпромторге оценили возможности российских IT-специалистов
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российские специалисты в IT-отрасли способны создавать продукты самого передового уровня, сообщил РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак. "У нас серьезная, хорошая инженерная школа, достаточно глубокие знания и квалификации наших инженеров, которые за счет связки в работе с разработчиками, с IT-специалистами способны создавать продукты самого передового уровня", - сказал он. Шпак отметил, что более чем за три года в России удалось импортозаместить программное обеспечение в критически важных секторах экономики.
