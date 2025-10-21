https://1prime.ru/20251021/shtrafy-863742185.html

В ГД хотят обязать чиновников извиняться за неверно выписанные штрафы

В ГД хотят обязать чиновников извиняться за неверно выписанные штрафы - 21.10.2025, ПРАЙМ

В ГД хотят обязать чиновников извиняться за неверно выписанные штрафы

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направят на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается обязать... | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T08:15+0300

2025-10-21T08:15+0300

2025-10-21T08:15+0300

экономика

общество

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859680013_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_eee777d9cd9b14bbe71503291c04f029.jpg

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направят на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается обязать чиновников извиняться за неверно выписанные штрафы, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Инициативой предлагается внести изменения в статью 30.8 кодекса РФ об административных правонарушениях (Оглашение решения, вынесенного по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении). Проектом предполагается обязать должностных лиц извиняться за неверно выписанные штрафы. "Предлагается дополнить часть 2 статьи 30.8 КоАП РФ новым абзацем следующего содержания: "В порядке, определяемом правительством РФ, вместе с копией решения также направляются официальные извинения от должностного лица, вынесшего постановление, – физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых было вынесено постановление по делу, – в случае отмены постановления и прекращения производства по делу", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что в действующем законодательстве существует норма, предусматривающая обязанность должностного лица приносить извинения, но она не распространяется на дела об административных правонарушениях. "В настоящее время законодательство об административных правонарушениях не содержит механизма официального извинения перед гражданином или организацией в случаях, когда ранее вынесенное постановление о привлечении к ответственности признано неправомерным и отменено", - сказано в документе. Авторы обращения уточнили, что только в 2023 году было отменено свыше 130 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях. Также подчеркивается, что после отмены неверного постановления, потерпевшие от незаконного штрафа не получают морального удовлетворения или признания допущенной ошибки со стороны сотрудников, вынесших такое решение. Как отмечают авторы инициативы, принятие законопроекта обяжет власти приносить официальные извинения лицам, которых оштрафовали по ошибке. По их мнению, такая мера заставит должностных лиц тщательнее рассматривать дела, а также покажет людям, что государство уважает их права и готово признавать промахи, укрепляя доверие к правовой системе.

https://1prime.ru/20251016/energetiki-863582034.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф