Сикорский сделал наглое заявление о Путине перед саммитом в Будапеште

Польша не обещает безопасный пролет президента России Владимира Путина на возможную встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Будапеште, заявил глава... | 21.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Польша не обещает безопасный пролет президента России Владимира Путина на возможную встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Будапеште, заявил глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский, как сообщает издание Onet."Мы не можем гарантировать, что независимый суд не прикажет польскому правительству остановить самолет, чтобы доставить подозреваемого в Гаагу", — заявил он.В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал предписание на "арест" президента России и детского уполномоченного Марию Львову-Белову. МУС обвиняет российскую сторону в якобы "депортации" детей, которых российские власти фактически спасали от украинских обстрелов, перемещая в безопасные места.Как уже заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, постановка со стороны МУС вопроса об "аресте" Путина неприемлема, поскольку Москва не признает его юрисдикцию, и любое решение суда ничтожно с правовой точки зрения.На прошлой неделе состоялся один из самых продолжительных с начала 2025 года телефонных разговоров между Путиным и Трампом. Они обсудили, в том числе, ситуацию на Украине.По итогу этой беседы президент США выразил свою готовность провести личную встречу с российским коллегой в Будапеште. После этого премьер-министр Венгрии Орбан объявил о создании организационного комитета для подготовки к саммиту, отметив, что шансы на установление мира на Украине высоки.

2025

