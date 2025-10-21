Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сикорский сделал наглое заявление о Путине перед саммитом в Будапеште - 21.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251021/sikorskiy-863768838.html
Сикорский сделал наглое заявление о Путине перед саммитом в Будапеште
Сикорский сделал наглое заявление о Путине перед саммитом в Будапеште - 21.10.2025, ПРАЙМ
Сикорский сделал наглое заявление о Путине перед саммитом в Будапеште
Польша не обещает безопасный пролет президента России Владимира Путина на возможную встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Будапеште, заявил глава... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T14:29+0300
2025-10-21T14:29+0300
россия
общество
украина
будапешт
владимир путин
мус
радослав сикорский
дональд трамп
польша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859572439_0:130:1499:973_1920x0_80_0_0_34139e08b0ca7d6b772517764a8047e9.jpg
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Польша не обещает безопасный пролет президента России Владимира Путина на возможную встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Будапеште, заявил глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский, как сообщает издание Onet.&quot;Мы не можем гарантировать, что независимый суд не прикажет польскому правительству остановить самолет, чтобы доставить подозреваемого в Гаагу&quot;, — заявил он.В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал предписание на "арест" президента России и детского уполномоченного Марию Львову-Белову. МУС обвиняет российскую сторону в якобы "депортации" детей, которых российские власти фактически спасали от украинских обстрелов, перемещая в безопасные места.Как уже заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, постановка со стороны МУС вопроса об "аресте" Путина неприемлема, поскольку Москва не признает его юрисдикцию, и любое решение суда ничтожно с правовой точки зрения.На прошлой неделе состоялся один из самых продолжительных с начала 2025 года телефонных разговоров между Путиным и Трампом. Они обсудили, в том числе, ситуацию на Украине.По итогу этой беседы президент США выразил свою готовность провести личную встречу с российским коллегой в Будапеште. После этого премьер-министр Венгрии Орбан объявил о создании организационного комитета для подготовки к саммиту, отметив, что шансы на установление мира на Украине высоки.
https://1prime.ru/20251021/zelenskiy-863754031.html
https://1prime.ru/20251021/ugroza-863747620.html
украина
будапешт
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859572439_0:0:1499:1124_1920x0_80_0_0_1630a3502ac5a72b740e7fede4e95b4e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , украина, будапешт, владимир путин, мус, радослав сикорский, дональд трамп, польша
РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, Будапешт, Владимир Путин, МУС, Радослав Сикорский, Дональд Трамп, ПОЛЬША
14:29 21.10.2025
 
Сикорский сделал наглое заявление о Путине перед саммитом в Будапеште

Сикорский: Польша не будет обеспечивать безопасный пролет Путина в Будапешт

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Польша не обещает безопасный пролет президента России Владимира Путина на возможную встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Будапеште, заявил глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский, как сообщает издание Onet.

"Мы не можем гарантировать, что независимый суд не прикажет польскому правительству остановить самолет, чтобы доставить подозреваемого в Гаагу", — заявил он.

Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
На Западе раскрыли, что произойдет с Зеленским перед саммитом в Будапеште
11:39
В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал предписание на "арест" президента России и детского уполномоченного Марию Львову-Белову. МУС обвиняет российскую сторону в якобы "депортации" детей, которых российские власти фактически спасали от украинских обстрелов, перемещая в безопасные места.
Как уже заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, постановка со стороны МУС вопроса об "аресте" Путина неприемлема, поскольку Москва не признает его юрисдикцию, и любое решение суда ничтожно с правовой точки зрения.
На прошлой неделе состоялся один из самых продолжительных с начала 2025 года телефонных разговоров между Путиным и Трампом. Они обсудили, в том числе, ситуацию на Украине.
По итогу этой беседы президент США выразил свою готовность провести личную встречу с российским коллегой в Будапеште. После этого премьер-министр Венгрии Орбан объявил о создании организационного комитета для подготовки к саммиту, отметив, что шансы на установление мира на Украине высоки.
Встреча Путина и Трампа - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
"Самый опасный момент". СМИ рассказали о грядущей катастрофе для Киева
10:25
 
РОССИЯОбществоУКРАИНАБудапештВладимир ПутинМУСРадослав СикорскийДональд ТрампПОЛЬША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала