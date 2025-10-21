Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Британия пытается сорвать встречу Путина и Трампа - 21.10.2025
СМИ: Британия пытается сорвать встречу Путина и Трампа
АНКАРА, 21 окт - ПРАЙМ. Лондон предпринимает попытки сорвать потенциальную встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, по мере приближения возможной даты переговоров давление со стороны Великобритании и её союзников будет только усиливаться, высказал мнение политический обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Дениз Берктай. Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Помимо других тем, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. По итогам разговора Трамп заявил о намерении провести личную встречу с Путиным в Будапеште. По словам журналиста, после недавней встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в США британские медиа запустили кампанию, направленную на дискредитацию любых переговоров между Москвой и Вашингтоном. Берктай отмечает, что вскоре после переговоров в американской прессе появились публикации, согласно которым Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, требуя от него шагов к примирению с Россией. Он подчёркивает, что информационный фон был сформирован неслучайно. "Несомненно, Великобритания таким образом стремится сорвать возможную встречу Трампа и Путина", - приводит издание его оценку. Обозреватель также полагает, что потенциальный саммит в Будапеште изначально окажется под жёстким внешним прессингом. По его словам, попытки контакта между президентами России и США будут встречены критикой как со стороны европейских столиц во главе с Великобританией, так и со стороны американских демократов.
СМИ: Британия пытается сорвать встречу Путина и Трампа

Cumhuriyet: Британия хочет сорвать встречу Путина и Трампа в Будапеште

АНКАРА, 21 окт - ПРАЙМ. Лондон предпринимает попытки сорвать потенциальную встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, по мере приближения возможной даты переговоров давление со стороны Великобритании и её союзников будет только усиливаться, высказал мнение политический обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Дениз Берктай.
Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Помимо других тем, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. По итогам разговора Трамп заявил о намерении провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
По словам журналиста, после недавней встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в США британские медиа запустили кампанию, направленную на дискредитацию любых переговоров между Москвой и Вашингтоном. Берктай отмечает, что вскоре после переговоров в американской прессе появились публикации, согласно которым Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, требуя от него шагов к примирению с Россией. Он подчёркивает, что информационный фон был сформирован неслучайно. "Несомненно, Великобритания таким образом стремится сорвать возможную встречу Трампа и Путина", - приводит издание его оценку.
Обозреватель также полагает, что потенциальный саммит в Будапеште изначально окажется под жёстким внешним прессингом.
По его словам, попытки контакта между президентами России и США будут встречены критикой как со стороны европейских столиц во главе с Великобританией, так и со стороны американских демократов.
Страны ЕС хотят сорвать встречу Путина и Трампа, считает Сийярто
Вчера, 16:38
Заголовок открываемого материала