СМИ: Швеция предложила ограничить доступ Венгрии к бюджету ЕС - 21.10.2025
СМИ: Швеция предложила ограничить доступ Венгрии к бюджету ЕС
2025-10-21T10:39+0300
2025-10-21T10:39+0300
политика
финансы
мировая экономика
венгрия
швеция
словакия
петер сийярто
ес
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Швеция предлагает ограничить доступ к бюджету ЕС странам, "пренебрегающим правилами объединения", в частности, это касается Венгрии, сообщает во вторник издание Politico. Это заявление прозвучало на фоне обсуждения 19-го пакета санкций ЕС против России, который Евросоюз рассчитывал ввести в действие еще в сентябре, но не смог этого сделать из-за позиции Венгрии и Словакии. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил ранее в понедельник, что Венгрия не планирует блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России, так как добилась удаления из него мер, идущих вразрез с ее национальными интересами. "Стокгольм распространяет предложение об ограничении доступа к финансированию ЕС для стран, которые пренебрегают правилами объединения", - говорится в сообщении. Как уточняет издание, Венгрия напрямую не называется в документе, но именно эта страна является "наиболее затронутой такими мерами". По словам Politico, Еврокомиссия уже предложила ужесточить условия для получения средств ЕС в рамках долгосрочного бюджета объединения. План Стокгольма при этом направлен на закрытие лазеек, которые позволяли бы "пренебрегающим правилами странам" продолжать привлекать деньги ЕС, сообщает издание. "Наша позиция ясна - все гайки должны быть закручены для реализации четкого принципа председателя (Еврокомиссии Урсулы - ред.) фон дер Ляйен: никакого финансирования ЕС без верховенства закона. Я не хочу видеть ни одного евро для государств-членов, которые не уважают наши фундаментальные европейские ценности", - заявила Politico шведский министр по делам ЕС Йессика Русенкранц.
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Еврокомиссия. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Швеция предлагает ограничить доступ к бюджету ЕС странам, "пренебрегающим правилами объединения", в частности, это касается Венгрии, сообщает во вторник издание Politico.
Это заявление прозвучало на фоне обсуждения 19-го пакета санкций ЕС против России, который Евросоюз рассчитывал ввести в действие еще в сентябре, но не смог этого сделать из-за позиции Венгрии и Словакии. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил ранее в понедельник, что Венгрия не планирует блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России, так как добилась удаления из него мер, идущих вразрез с ее национальными интересами.
"Стокгольм распространяет предложение об ограничении доступа к финансированию ЕС для стран, которые пренебрегают правилами объединения", - говорится в сообщении.
Как уточняет издание, Венгрия напрямую не называется в документе, но именно эта страна является "наиболее затронутой такими мерами". По словам Politico, Еврокомиссия уже предложила ужесточить условия для получения средств ЕС в рамках долгосрочного бюджета объединения. План Стокгольма при этом направлен на закрытие лазеек, которые позволяли бы "пренебрегающим правилами странам" продолжать привлекать деньги ЕС, сообщает издание.
"Наша позиция ясна - все гайки должны быть закручены для реализации четкого принципа председателя (Еврокомиссии Урсулы - ред.) фон дер Ляйен: никакого финансирования ЕС без верховенства закона. Я не хочу видеть ни одного евро для государств-членов, которые не уважают наши фундаментальные европейские ценности", - заявила Politico шведский министр по делам ЕС Йессика Русенкранц.
Петер Сийярто
В Венгрии рассказали, почему не заблокируют пакет санкций против России
Вчера, 21:13
 
ПолитикаФинансыМировая экономикаВЕНГРИЯШВЕЦИЯСЛОВАКИЯПетер СийяртоЕСPolitico
 
 
