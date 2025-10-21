https://1prime.ru/20251021/smi-863748074.html

СМИ: Швеция предложила ограничить доступ Венгрии к бюджету ЕС

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Швеция предлагает ограничить доступ к бюджету ЕС странам, "пренебрегающим правилами объединения", в частности, это касается Венгрии, сообщает во вторник издание Politico. Это заявление прозвучало на фоне обсуждения 19-го пакета санкций ЕС против России, который Евросоюз рассчитывал ввести в действие еще в сентябре, но не смог этого сделать из-за позиции Венгрии и Словакии. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил ранее в понедельник, что Венгрия не планирует блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России, так как добилась удаления из него мер, идущих вразрез с ее национальными интересами. "Стокгольм распространяет предложение об ограничении доступа к финансированию ЕС для стран, которые пренебрегают правилами объединения", - говорится в сообщении. Как уточняет издание, Венгрия напрямую не называется в документе, но именно эта страна является "наиболее затронутой такими мерами". По словам Politico, Еврокомиссия уже предложила ужесточить условия для получения средств ЕС в рамках долгосрочного бюджета объединения. План Стокгольма при этом направлен на закрытие лазеек, которые позволяли бы "пренебрегающим правилами странам" продолжать привлекать деньги ЕС, сообщает издание. "Наша позиция ясна - все гайки должны быть закручены для реализации четкого принципа председателя (Еврокомиссии Урсулы - ред.) фон дер Ляйен: никакого финансирования ЕС без верховенства закона. Я не хочу видеть ни одного евро для государств-членов, которые не уважают наши фундаментальные европейские ценности", - заявила Politico шведский министр по делам ЕС Йессика Русенкранц.

