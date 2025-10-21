https://1prime.ru/20251021/smi-863757466.html
WSJ: Трамп назвал приоритет, необходимый Зеленскому
политика
общество
мировая экономика
сша
дональд трамп
владимир зеленский
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому на встрече, что его приоритет - окончание конфликта и его не интересует какой-то конкретный исход по вопросу территорий, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских, украинских и европейских чиновников. "Трамп заявил Зеленскому, что его главным приоритетом является прекращение войны, и ясно дал понять, что не привержен какому-либо конкретному результату по вопросу территорий", - пишет издание.
