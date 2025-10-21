https://1prime.ru/20251021/smi-863769927.html

СМИ: ЕС изучает возможность признания этанола опасным для человека

СМИ: ЕС изучает возможность признания этанола опасным для человека

здоровье

общество

ес

financial times

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Евросоюз изучает возможность признания этанола опасным для человека канцерогенным веществом после рекомендации Европейского химического агентства (ECHA), пишет издание Financial Times. Как отмечает издание, во внутренней рекомендации от 10 октября ECHA обозначило этанол как токсичное вещество, которое увеличивает риск развития рака и осложнений беременности, а поэтому нуждается в замене в составе чистящих и других средств. "ЕС изучает возможность классифицировать этанол как опасное вещество, повышающее риск развития рака. Этот шаг фактически приведет к запрету многих дезинфицирующих средств для рук и моющих средств, используемых в больницах", - говорится в статье. При этом комитет при ECHA, который поднимет вопрос признания этанола опасным для человека, встретится для обсуждения инициативы в конце ноября. После этого вердикт поступит Еврокомиссии, которая утвердит окончательное решение по вопросу. В то же время ECHA добавило, что этанол, даже в случае принятия инициативы, все еще можно будет использовать в качестве биоцидного вещества "в безопасном объеме и при отсутствии альтернатив". Медицинская индустрия, как отмечает издание, приняла новость негативно. Доктор наук Александра Питерс, представляющая инициативу "чистые больницы" в Женевском университете, отметила в комментарии изданию, что гигиенические мероприятия с применением этанола ежегодно спасают порядка 16 миллионов жизней по всему миру. Она добавила, что альтернативы веществу, например, изопропанол, еще более токсичны для человека. Директор по связям с ЕС при Международной ассоциации производителей мыла, моющих средств и средств по уходу Николь Ваини в комментарии изданию выразила сомнение в состоятельности заключений ECHA, заявив, что на сегодняшний день исследования влияния этанола на человека затрагивают только употребление алкогольных напитков.

