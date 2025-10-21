https://1prime.ru/20251021/smi-863776689.html
Трамп призвал Зеленского пойти на территориальные уступки, пишет NYT
Трамп призвал Зеленского пойти на территориальные уступки, пишет NYT - 21.10.2025, ПРАЙМ
Трамп призвал Зеленского пойти на территориальные уступки, пишет NYT
Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским настоятельно рекомендовал ему пойти на территориальные уступки ради достижения мира с Россией,... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T16:59+0300
2025-10-21T16:59+0300
2025-10-21T16:59+0300
политика
общество
мировая экономика
сша
вашингтон
украина
владимир зеленский
дональд трамп
new york times
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0b/863414376_0:191:2048:1342_1920x0_80_0_0_382a2c1462a4783a4bcd8cf2c318ea3c.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским настоятельно рекомендовал ему пойти на территориальные уступки ради достижения мира с Россией, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника. Трамп 17 октября встретился с Зеленским в Вашингтоне. "Трамп... призвал к тому, чтобы Зеленский передал территории... для прекращения кровопролития", - говорится в сообщении. Впрочем, как утверждает газета, американский лидер по итогам встречи якобы принял тот факт, что Зеленский не собирается идти на подобные уступки. Зеленский в ходе телефонного звонка европейским лидерам после переговоров с Трампом указал на то, что президент США требовал уступок, но не настаивал на них. По словам европейского чиновника, разговор Трампа и Зеленского был неблагоприятным для Украины и Европы, но не таким неблагоприятным, как встреча лидеров РФ и США на Аляске.
https://1prime.ru/20251021/smi-863757466.html
сша
вашингтон
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0b/863414376_0:0:2048:1535_1920x0_80_0_0_fe127de7b2e53da784f47234a23f0660.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, сша, вашингтон, украина, владимир зеленский, дональд трамп, new york times
Политика, Общество , Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, New York Times
Трамп призвал Зеленского пойти на территориальные уступки, пишет NYT
NYT: Трамп на встрече с Зеленским рекомендовал пойти на территориальные уступки