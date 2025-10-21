Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп призвал Зеленского пойти на территориальные уступки, пишет NYT - 21.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251021/smi-863776689.html
Трамп призвал Зеленского пойти на территориальные уступки, пишет NYT
Трамп призвал Зеленского пойти на территориальные уступки, пишет NYT - 21.10.2025, ПРАЙМ
Трамп призвал Зеленского пойти на территориальные уступки, пишет NYT
Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским настоятельно рекомендовал ему пойти на территориальные уступки ради достижения мира с Россией,... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T16:59+0300
2025-10-21T16:59+0300
политика
общество
мировая экономика
сша
вашингтон
украина
владимир зеленский
дональд трамп
new york times
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0b/863414376_0:191:2048:1342_1920x0_80_0_0_382a2c1462a4783a4bcd8cf2c318ea3c.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским настоятельно рекомендовал ему пойти на территориальные уступки ради достижения мира с Россией, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника. Трамп 17 октября встретился с Зеленским в Вашингтоне. "Трамп... призвал к тому, чтобы Зеленский передал территории... для прекращения кровопролития", - говорится в сообщении. Впрочем, как утверждает газета, американский лидер по итогам встречи якобы принял тот факт, что Зеленский не собирается идти на подобные уступки. Зеленский в ходе телефонного звонка европейским лидерам после переговоров с Трампом указал на то, что президент США требовал уступок, но не настаивал на них. По словам европейского чиновника, разговор Трампа и Зеленского был неблагоприятным для Украины и Европы, но не таким неблагоприятным, как встреча лидеров РФ и США на Аляске.
https://1prime.ru/20251021/smi-863757466.html
сша
вашингтон
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0b/863414376_0:0:2048:1535_1920x0_80_0_0_fe127de7b2e53da784f47234a23f0660.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, сша, вашингтон, украина, владимир зеленский, дональд трамп, new york times
Политика, Общество , Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, New York Times
16:59 21.10.2025
 
Трамп призвал Зеленского пойти на территориальные уступки, пишет NYT

NYT: Трамп на встрече с Зеленским рекомендовал пойти на территориальные уступки

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским настоятельно рекомендовал ему пойти на территориальные уступки ради достижения мира с Россией, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
Трамп 17 октября встретился с Зеленским в Вашингтоне.
"Трамп... призвал к тому, чтобы Зеленский передал территории... для прекращения кровопролития", - говорится в сообщении.
Впрочем, как утверждает газета, американский лидер по итогам встречи якобы принял тот факт, что Зеленский не собирается идти на подобные уступки.
Зеленский в ходе телефонного звонка европейским лидерам после переговоров с Трампом указал на то, что президент США требовал уступок, но не настаивал на них.
По словам европейского чиновника, разговор Трампа и Зеленского был неблагоприятным для Украины и Европы, но не таким неблагоприятным, как встреча лидеров РФ и США на Аляске.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
WSJ: Трамп назвал приоритет, необходимый Зеленскому
12:46
 
ПолитикаОбществоМировая экономикаСШАВАШИНГТОНУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд ТрампNew York Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала