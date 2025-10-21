https://1prime.ru/20251021/smi-863776689.html

Трамп призвал Зеленского пойти на территориальные уступки, пишет NYT

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским настоятельно рекомендовал ему пойти на территориальные уступки ради достижения мира с Россией, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника. Трамп 17 октября встретился с Зеленским в Вашингтоне. "Трамп... призвал к тому, чтобы Зеленский передал территории... для прекращения кровопролития", - говорится в сообщении. Впрочем, как утверждает газета, американский лидер по итогам встречи якобы принял тот факт, что Зеленский не собирается идти на подобные уступки. Зеленский в ходе телефонного звонка европейским лидерам после переговоров с Трампом указал на то, что президент США требовал уступок, но не настаивал на них. По словам европейского чиновника, разговор Трампа и Зеленского был неблагоприятным для Украины и Европы, но не таким неблагоприятным, как встреча лидеров РФ и США на Аляске.

