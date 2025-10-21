Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Сочи водитель спрятал 150 пачек сигарет в плюшевом медведе - 21.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251021/sochi--863777335.html
В Сочи водитель спрятал 150 пачек сигарет в плюшевом медведе
В Сочи водитель спрятал 150 пачек сигарет в плюшевом медведе - 21.10.2025, ПРАЙМ
В Сочи водитель спрятал 150 пачек сигарет в плюшевом медведе
Сочинские таможенники пресекли ввоз табачных изделий без акцизных марок из Абхазии в Россию, водитель "УАЗ Хантер" спрятал 150 пачек сигарет в большом плюшевом... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T17:09+0300
2025-10-21T17:09+0300
происшествия
бизнес
россия
абхазия
уаз
фтс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861905883_0:21:2639:1505_1920x0_80_0_0_c9dea4ef9fb1319545946f1aa48c52ae.jpg
СОЧИ, 21 окт - ПРАЙМ. Сочинские таможенники пресекли ввоз табачных изделий без акцизных марок из Абхазии в Россию, водитель "УАЗ Хантер" спрятал 150 пачек сигарет в большом плюшевом медведе, еще 100 - в укромных местах автомобиля, сообщили в ФТС России. "Контрабанда была выявлена в ходе таможенного контроля "УАЗ Хантер", прибывшего из Абхазии. В ходе сканирования авто с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса был выявлен сокрытый от контроля товар: 150 пачек сигарет находилось в мягкой игрушке, еще 100 пачек - спрятано под водительским сиденьем, в бардачке и в кармане чехла переднего пассажирского кресла. На табачных изделиях отсутствовали российские акцизные марки и обязательная маркировка средствами идентификации", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что большой белый плюшевый медведь привлек внимание таможенников. Водитель признался, что намеренно спрятал пачки с сигаретами, поскольку знал об ограничениях на ввоз табачной продукции, действующих на территории России. Сообщается, что сигареты и транспортное средство изъяли у водителя. Таможенники завели административное производство по части 2 статьи 16.1 (сокрытие товаров от таможенного контроля) и статьи 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию) КоАП России.
https://1prime.ru/20251019/dagomys-863698136.html
абхазия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861905883_302:0:2337:1526_1920x0_80_0_0_005b09a6020f29ee7f214a06b2837a13.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, абхазия, уаз, фтс
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, АБХАЗИЯ, УАЗ, ФТС
17:09 21.10.2025
 
В Сочи водитель спрятал 150 пачек сигарет в плюшевом медведе

В Сочи задержали водителя УАЗ Хантера с 150 пачками сигарет в плюшевом медведе

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СОЧИ, 21 окт - ПРАЙМ. Сочинские таможенники пресекли ввоз табачных изделий без акцизных марок из Абхазии в Россию, водитель "УАЗ Хантер" спрятал 150 пачек сигарет в большом плюшевом медведе, еще 100 - в укромных местах автомобиля, сообщили в ФТС России.
"Контрабанда была выявлена в ходе таможенного контроля "УАЗ Хантер", прибывшего из Абхазии. В ходе сканирования авто с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса был выявлен сокрытый от контроля товар: 150 пачек сигарет находилось в мягкой игрушке, еще 100 пачек - спрятано под водительским сиденьем, в бардачке и в кармане чехла переднего пассажирского кресла. На табачных изделиях отсутствовали российские акцизные марки и обязательная маркировка средствами идентификации", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что большой белый плюшевый медведь привлек внимание таможенников. Водитель признался, что намеренно спрятал пачки с сигаретами, поскольку знал об ограничениях на ввоз табачной продукции, действующих на территории России.
Сообщается, что сигареты и транспортное средство изъяли у водителя. Таможенники завели административное производство по части 2 статьи 16.1 (сокрытие товаров от таможенного контроля) и статьи 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию) КоАП России.
Сотрудник МЧС - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
В поселке Дагомыс в Сочи вспыхнул пожар в частных домах
19 октября, 21:21
 
ПроисшествияБизнесРОССИЯАБХАЗИЯУАЗФТС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала