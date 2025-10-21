https://1prime.ru/20251021/sochi--863777335.html

В Сочи водитель спрятал 150 пачек сигарет в плюшевом медведе

В Сочи водитель спрятал 150 пачек сигарет в плюшевом медведе

СОЧИ, 21 окт - ПРАЙМ. Сочинские таможенники пресекли ввоз табачных изделий без акцизных марок из Абхазии в Россию, водитель "УАЗ Хантер" спрятал 150 пачек сигарет в большом плюшевом медведе, еще 100 - в укромных местах автомобиля, сообщили в ФТС России. "Контрабанда была выявлена в ходе таможенного контроля "УАЗ Хантер", прибывшего из Абхазии. В ходе сканирования авто с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса был выявлен сокрытый от контроля товар: 150 пачек сигарет находилось в мягкой игрушке, еще 100 пачек - спрятано под водительским сиденьем, в бардачке и в кармане чехла переднего пассажирского кресла. На табачных изделиях отсутствовали российские акцизные марки и обязательная маркировка средствами идентификации", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что большой белый плюшевый медведь привлек внимание таможенников. Водитель признался, что намеренно спрятал пачки с сигаретами, поскольку знал об ограничениях на ввоз табачной продукции, действующих на территории России. Сообщается, что сигареты и транспортное средство изъяли у водителя. Таможенники завели административное производство по части 2 статьи 16.1 (сокрытие товаров от таможенного контроля) и статьи 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию) КоАП России.

абхазия

2025

Новости

