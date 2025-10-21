Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более 40% россиян не знают о возможности запретить спам-обзвоны - 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T06:01+0300
2025-10-21T06:01+0300
технологии
бизнес
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863740048.jpg?1761015698
технологии, бизнес, общество
Технологии, Бизнес, Общество
06:01 21.10.2025
 
Более 40% россиян не знают о возможности запретить спам-обзвоны

Более 40% россиян не знают о возможности запретить спам-звонки через оператора

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Более 40% россиян не знают о возможности запретить спам-обзвоны через оператора, которая появилась с 1 октября - такой запрет уже есть у каждого четвертого респондента, а каждый десятый планирует его установить, говорится в исследовании поставщика решений и сервисов в области цифровых коммуникаций edna, данные есть в распоряжении РИА Новости.
"Почти половина россиян (44%) не знают о возможности заблокировать спам-звонки через оператора. Однако многие уже установили такой запрет. Из них 17% отметили, что звонков после установки ограничений, действительно, стало меньше. Из 8% установивших запрет половина не может получить нужный звонок, другая половина не видит изменений. А 7% респондентов пока не запрещают спам-звонки, так как опасаются пропустить важный", - говорится в исследовании.
"Еще 10% россиян планируют установить запрет в ближайшее время. При этом у 14% участников опроса уже стоял блокировщик", - говорится в исследовании.
Только 12% россиян считают телефонные звонки с рекламными предложениями удобным способом коммуникации с компаниями - почти половина опрошенных не хотят их получать и предпочитают связываться самостоятельно. Еще 16% желают получать смс-уведомления, а 11% — перенести коммуникацию в мессенджеры. Для 5% удобным вариантом взаимодействия является электронная почта.
Каждый третий респондент отметил, что блокировки спам-звонков сделают жизнь спокойнее. По мнению 22% опрошенных эта мера никак не влияет на их жизнь. Четверть респондентов скучают без рекламы по телефону, а еще 8% признаются, что теперь им будет не на кого сорвать накопившиеся эмоции.
"Россияне устали от огромного количества поступающих звонков и в целом положительно воспринимают возможность запрета. При этом для компаний такой запрет грозит ухудшением коммуникации с клиентами", - прокомментировал бизнес-партнер в IT-компании edna Александр Дубровин.
"Чтобы этого не произошло, стоит расширять взаимодействие и наряду с телефонными звонками использовать текстовые каналы коммуникации — мессенджеры, социальные сети, для отправки сервисных сообщений — смс, push-уведомления, звонки в мобильное приложение, голосовые push", - добавил он.
 
Заголовок открываемого материала