https://1prime.ru/20251021/ssha-863780071.html
Спикер Джонсон: республиканцы готовы поддержать новые санкции против России
Спикер Джонсон: республиканцы готовы поддержать новые санкции против России - 21.10.2025, ПРАЙМ
Спикер Джонсон: республиканцы готовы поддержать новые санкции против России
Республиканцы в Конгрессе США "с большим аппетитом" рассматривают возможность введения жёстких санкций против России, заявил спикер Палаты представителей... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T18:10+0300
2025-10-21T18:10+0300
2025-10-21T18:10+0300
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0e/862270461_0:0:2201:1239_1920x0_80_0_0_4fcba2fc95f91e9992d7fdaac79dce10.jpg
ВАШИНГТОН, 21 окт – ПРАЙМ. Республиканцы в Конгрессе США "с большим аппетитом" рассматривают возможность введения жёстких санкций против России, заявил спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон. "Я не ожидаю, что законопроект будет принят во время шатдауна, но могу сказать, что среди республиканцев в Палате и Сенате есть большой аппетит к введению жёстких санкций против России", — сказал журналистам Джонсон, занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии США. Он добавил, что США ожидают "добросовестного подхода со стороны России", чтобы "сесть за стол переговоров и найти дипломатическое решение для завершения конфликта". "Президент старается всеми способами этого добиться. Республиканцы в Конгрессе готовы оказать поддержку и применить любые инструменты давления, включая санкции", — подчеркнул спикер.
https://1prime.ru/20251020/slovakiya-863735443.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0e/862270461_0:0:2201:1651_1920x0_80_0_0_b9d2574c13bca6688322909540087946.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша
Спикер Джонсон: республиканцы готовы поддержать новые санкции против России
Джонсон заявил, что республиканцы в Конгрессе США готовы ввести санкции против РФ
ВАШИНГТОН, 21 окт – ПРАЙМ. Республиканцы в Конгрессе США "с большим аппетитом" рассматривают возможность введения жёстких санкций против России, заявил спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон.
"Я не ожидаю, что законопроект будет принят во время шатдауна, но могу сказать, что среди республиканцев в Палате и Сенате есть большой аппетит к введению жёстких санкций против России", — сказал журналистам Джонсон, занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии США
.
Он добавил, что США ожидают "добросовестного подхода со стороны России", чтобы "сесть за стол переговоров и найти дипломатическое решение для завершения конфликта".
"Президент старается всеми способами этого добиться. Республиканцы в Конгрессе готовы оказать поддержку и применить любые инструменты давления, включая санкции", — подчеркнул спикер.
Словакия может поддержать 19-й пакет санкций ЕС против России