https://1prime.ru/20251021/ssha-863780071.html

Спикер Джонсон: республиканцы готовы поддержать новые санкции против России

Спикер Джонсон: республиканцы готовы поддержать новые санкции против России - 21.10.2025, ПРАЙМ

Спикер Джонсон: республиканцы готовы поддержать новые санкции против России

Республиканцы в Конгрессе США "с большим аппетитом" рассматривают возможность введения жёстких санкций против России, заявил спикер Палаты представителей... | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T18:10+0300

2025-10-21T18:10+0300

2025-10-21T18:10+0300

мировая экономика

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0e/862270461_0:0:2201:1239_1920x0_80_0_0_4fcba2fc95f91e9992d7fdaac79dce10.jpg

ВАШИНГТОН, 21 окт – ПРАЙМ. Республиканцы в Конгрессе США "с большим аппетитом" рассматривают возможность введения жёстких санкций против России, заявил спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон. "Я не ожидаю, что законопроект будет принят во время шатдауна, но могу сказать, что среди республиканцев в Палате и Сенате есть большой аппетит к введению жёстких санкций против России", — сказал журналистам Джонсон, занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии США. Он добавил, что США ожидают "добросовестного подхода со стороны России", чтобы "сесть за стол переговоров и найти дипломатическое решение для завершения конфликта". "Президент старается всеми способами этого добиться. Республиканцы в Конгрессе готовы оказать поддержку и применить любые инструменты давления, включая санкции", — подчеркнул спикер.

https://1prime.ru/20251020/slovakiya-863735443.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша