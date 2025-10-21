Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зона риска. В России обнаружили аномалию с ключевой ставкой - 21.10.2025
Зона риска. В России обнаружили аномалию с ключевой ставкой
Зона риска. В России обнаружили аномалию с ключевой ставкой - 21.10.2025, ПРАЙМ
Зона риска. В России обнаружили аномалию с ключевой ставкой
Снижение ключевой ставки в России должно быть осторожным, ведь оно разгоняет инфляцию быстрее, чем повышение ставки на такую же величину её сдерживает. Причину... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T02:02+0300
2025-10-21T02:02+0300
экономика
ставка банка россии
ключевая ставка
инфляция в россии
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки в России должно быть осторожным, ведь оно разгоняет инфляцию быстрее, чем повышение ставки на такую же величину её сдерживает. Причину этой аномалии агентству “Прайм” объяснил эксперт Президентской академии Андрей Зубарев. “Действительно, наблюдается асимметрия: на меры стимулирования цены реагируют заметнее, чем на ужесточение. Это связано с тем, что решения Центрального банка воздействуют не только на текущие параметры экономики, но и на ожидания экономических агентов”, - пояснил он. В периоды стабильности участники рынка более склонны к риску и меньше беспокоятся о будущем, поэтому готовы к импульсивным покупкам. Когда же в экономике появляются проблемы, все опасаются инфляции и могут её переоценивать, что напрямую сказывается на ожиданиях и сильнее разгоняет инфляцию. Кроме того, цены традиционно являются гораздо более жесткими к понижению, чем к повышению. В периоды ужесточения ДКП работодателям не требуется снижать номинальные зарплаты, так как, как правило, этому предшествовало падение обменного курса рубля и соответствующее падение реальных зарплат (их покупательной способности). Есть и эффект отложенных ожиданий: не все участники рынка реагируют на решения ЦБ мгновенно. В результате рубль слабее откликается на ужесточение политики — и из-за плавности действий, и из-за инерции ожиданий. “Банк России в последние годы действует достаточно эффективно, команда профессиональная и взвешенно подходит к решениям. Однако реакция экономики на меры ЦБ асимметрична — и это важно учитывать при выработке решений. Каждый раз, повышая или понижая ставку, регулятор должен понимать, что реакция будет различной по силе”, - рассуждает Зубарев. Стоит уделять больше внимания коммуникационной политике — объяснять участникам рынка мотивы и цели решений, чтобы даже ужесточение ДКП воспринималось не как сигнал тревоги, а как управляемый и прогнозируемый шаг, корректирующий ожидания в нужном направлении. Последовательная и продуманная коммуникационная политика может увеличить степень доверия к Банку России со стороны экономических агентов, заключил он.
2025
ставка банка россии, ключевая ставка, инфляция в россии
Экономика, ставка Банка России, ключевая ставка, инфляция в России
02:02 21.10.2025
 
Зона риска. В России обнаружили аномалию с ключевой ставкой

Эксперт Зубарев: снижение ставки ЦБ разгоняет инфляцию быстрее, чем повышение

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки в России должно быть осторожным, ведь оно разгоняет инфляцию быстрее, чем повышение ставки на такую же величину её сдерживает. Причину этой аномалии агентству “Прайм” объяснил эксперт Президентской академии Андрей Зубарев.
“Действительно, наблюдается асимметрия: на меры стимулирования цены реагируют заметнее, чем на ужесточение. Это связано с тем, что решения Центрального банка воздействуют не только на текущие параметры экономики, но и на ожидания экономических агентов”, - пояснил он.
В периоды стабильности участники рынка более склонны к риску и меньше беспокоятся о будущем, поэтому готовы к импульсивным покупкам. Когда же в экономике появляются проблемы, все опасаются инфляции и могут её переоценивать, что напрямую сказывается на ожиданиях и сильнее разгоняет инфляцию.
Кроме того, цены традиционно являются гораздо более жесткими к понижению, чем к повышению. В периоды ужесточения ДКП работодателям не требуется снижать номинальные зарплаты, так как, как правило, этому предшествовало падение обменного курса рубля и соответствующее падение реальных зарплат (их покупательной способности).
"Банк России сделал выбор": что будет с рублем до середины октября
4 октября, 02:02
4 октября, 02:02
Есть и эффект отложенных ожиданий: не все участники рынка реагируют на решения ЦБ мгновенно. В результате рубль слабее откликается на ужесточение политики — и из-за плавности действий, и из-за инерции ожиданий.
“Банк России в последние годы действует достаточно эффективно, команда профессиональная и взвешенно подходит к решениям. Однако реакция экономики на меры ЦБ асимметрична — и это важно учитывать при выработке решений. Каждый раз, повышая или понижая ставку, регулятор должен понимать, что реакция будет различной по силе”, - рассуждает Зубарев.
Стоит уделять больше внимания коммуникационной политике — объяснять участникам рынка мотивы и цели решений, чтобы даже ужесточение ДКП воспринималось не как сигнал тревоги, а как управляемый и прогнозируемый шаг, корректирующий ожидания в нужном направлении. Последовательная и продуманная коммуникационная политика может увеличить степень доверия к Банку России со стороны экономических агентов, заключил он.
 
