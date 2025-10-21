https://1prime.ru/20251021/stubb-863777163.html

"Цена за прекращение". Стубб сделал Москве новое предложение

Европа может смягчить санкции в отношении России, если на Украине будет достигнуто прекращение огня, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью для... | 21.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Европа может смягчить санкции в отношении России, если на Украине будет достигнуто прекращение огня, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью для британской газеты Times."Если мы начнем с прекращения огня, а затем начнем рассматривать последовательную отмену санкций как цену за прекращение Россией военных действий и вывод войск, то я вижу в этом возможность", — заявил он.Финский политик отметил, что европейские страны не станут снимать санкции против России мгновенно.Глава российской дипломатии Сергей Лавров во вторник заявил, что немедленное перемирие на Украине приведет к тому, что значительная часть страны останется под властью нацистов.В России неоднократно подчеркивали, что страна способна выдержать санкционное давление, начатое Западом несколько лет назад и продолжающее усиливаться. В Москве отмечали недостаток мужества у западных стран в признании провала санкций. В самих западных государствах также часто звучали мнения о неэффективности этих мер.

