https://1prime.ru/20251021/stubb-863777163.html
"Цена за прекращение". Стубб сделал Москве новое предложение - 21.10.2025, ПРАЙМ
Европа может смягчить санкции в отношении России, если на Украине будет достигнуто прекращение огня, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью для... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T16:58+0300
2025-10-21T16:58+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82712/02/827120209_0:0:961:540_1920x0_80_0_0_18ced4902636237b8df1d708c450c94a.jpg
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Европа может смягчить санкции в отношении России, если на Украине будет достигнуто прекращение огня, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью для британской газеты Times.&quot;Если мы начнем с прекращения огня, а затем начнем рассматривать последовательную отмену санкций как цену за прекращение Россией военных действий и вывод войск, то я вижу в этом возможность&quot;, — заявил он.Финский политик отметил, что европейские страны не станут снимать санкции против России мгновенно.Глава российской дипломатии Сергей Лавров во вторник заявил, что немедленное перемирие на Украине приведет к тому, что значительная часть страны останется под властью нацистов.В России неоднократно подчеркивали, что страна способна выдержать санкционное давление, начатое Западом несколько лет назад и продолжающее усиливаться. В Москве отмечали недостаток мужества у западных стран в признании провала санкций. В самих западных государствах также часто звучали мнения о неэффективности этих мер.
16:58 21.10.2025
 
"Цена за прекращение". Стубб сделал Москве новое предложение

Стубб допустил ослабление санкций против России в случае прекращения огня

Александр Стубб
Александр Стубб
Александр Стубб. Архивное фото
© yle.fi
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Европа может смягчить санкции в отношении России, если на Украине будет достигнуто прекращение огня, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью для британской газеты Times.

"Если мы начнем с прекращения огня, а затем начнем рассматривать последовательную отмену санкций как цену за прекращение Россией военных действий и вывод войск, то я вижу в этом возможность", — заявил он.

Сикорский сделал наглое заявление о Путине перед саммитом в Будапеште
14:29
14:29
Финский политик отметил, что европейские страны не станут снимать санкции против России мгновенно.
Глава российской дипломатии Сергей Лавров во вторник заявил, что немедленное перемирие на Украине приведет к тому, что значительная часть страны останется под властью нацистов.
В России неоднократно подчеркивали, что страна способна выдержать санкционное давление, начатое Западом несколько лет назад и продолжающее усиливаться. В Москве отмечали недостаток мужества у западных стран в признании провала санкций. В самих западных государствах также часто звучали мнения о неэффективности этих мер.
На Западе раскрыли, что произойдет с Зеленским перед саммитом в Будапеште
11:39
11:39
 
