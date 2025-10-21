https://1prime.ru/20251021/sud--863774128.html

Суд подтвердил взыскание убытков с бывших гендиректоров "Открытие Холдинга"

Суд подтвердил взыскание убытков с бывших гендиректоров "Открытие Холдинга" - 21.10.2025, ПРАЙМ

Суд подтвердил взыскание убытков с бывших гендиректоров "Открытие Холдинга"

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения судебный акт нижестоящей инстанции, которым по заявлению конкурсного управляющего компании "Открытие | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T16:04+0300

2025-10-21T16:04+0300

2025-10-21T16:04+0300

финансы

бизнес

россия

москва

рф

открытие холдинг

фнс россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859657881_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_86942343148227ceee9f9330c81f29db.jpg

МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения судебный акт нижестоящей инстанции, которым по заявлению конкурсного управляющего компании "Открытие Холдинг" Марии Булатовой было взыскано около 2,1 миллиарда рублей убытков солидарно с двух бывших гендиректоров Андрея Коняева и Павла Федосеева. Как следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, апелляционный суд во вторник отклонил жалобы Федосеева и Коняева на вынесенное в июле определение арбитражного суда Москвы. Этим же определением суд отклонил требования к третьему солидарному соответчику - Венере Фаизовой (Набиуллиной), оказывавшей компании бухгалтерские услуги. Требования Булатовой основаны на постановлениях мирового судьи Красносельского района, который в 2022 году привлек "Открытие Холдинг" к административной ответственности в виде штрафов в размере более 326 миллионов и более 1,7 миллиарда рублей за невыполнение компанией обязанности возвратить в РФ деньги за неоказанные нерезидентом услуги или неполученные товары. "Открытие Холдинг" в 2012-2013 годах выдал два займа кипрской Potrosa Enterprises Ltd, которая их не вернула, а в 2019 году заемщик был ликвидирован. В нарушение правил валютного контроля "Открытие Холдинг" не сообщил об этом, в связи с чем по заявлению ФНС был привлечен к административной ответственности. По мнению Булатовой, убытки были причинены бездействием ответчиков, которые не обжаловали акты мирового суда, хотя они были вынесены с нарушением подведомственности из-за неправильной квалификации нарушения и с пропуском срока привлечения к ответственности, а, следовательно, могли бы быть отменены судом. Арбитражный суд Москвы в июле рассмотрел этот спор повторно. Первый раз в марте 2024 года он отклонил требования к ответчикам. Тогда он отметил, что вменяемое бездействие имело место до вступления Федосеева в должность, Набиуллина не обладала полномочиями представлять "Открытие Холдинг". Коняев же заявил в суде, что компания убытков не понесла "и не понесет в связи с пропуском налоговым органом срока на обращение с заявлением о включении в реестр требований кредиторов долга по оплате" этих штрафов. Девятый арбитражный апелляционный суд определение первой инстанции отменил и удовлетворил требования управляющего, но арбитражный суд Московского округа потом отправил этот спор на новое рассмотрение. Суд признал "Открытие Холдинг", бывшего основного акционера банка "Открытие", банкротом в июле 2022 года по собственному заявлению компании.

https://1prime.ru/20251021/sud--863770941.html

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, россия, москва, рф, открытие холдинг, фнс россии