Суд в Улан-Удэ отправил под домашний арест заведующую цехом "Востока" - 21.10.2025
Суд в Улан-Удэ отправил под домашний арест заведующую цехом "Востока"
2025-10-21T11:32+0300
2025-10-21T11:32+0300
происшествия
общество
здоровье
улан-удэ
рф
ВЛАДИВОСТОК, 21 окт – ПРАЙМ. Железнодорожный районный суд Улан-Удэ во вторник отправил под домашний арест заведующую производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток" по делу о массовом отравлении горожан готовой продукцией, сообщает СУСК по Республике Бурятия. Девятнадцатого октября стало известно о вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ. Следователи возбудили дело по статье 238 УК РФ "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток", ей предъявлено обвинение. "По уголовному делу о массовом отравлении граждан в отношении обвиняемой - заведующей производством цеха готовой пищевой продукции коммерческой организации, откуда продукты питания поставлялись на прилавки магазинов, - судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщает СУСК. На 21 октября зарегистрирован 121 случай заболевания, из них 66 детей. Госпитализировано 67 человек, из них 40 детей.
улан-удэ
рф
общество , здоровье, улан-удэ, рф
Происшествия, Общество , Здоровье, Улан-Удэ, РФ
11:32 21.10.2025
 
Суд в Улан-Удэ отправил под домашний арест заведующую цехом "Востока"

В Улан-Удэ арестовали заведующую цехом по делу о массовом отравлении

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Молоточек судьи. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 21 окт – ПРАЙМ. Железнодорожный районный суд Улан-Удэ во вторник отправил под домашний арест заведующую производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток" по делу о массовом отравлении горожан готовой продукцией, сообщает СУСК по Республике Бурятия.
Девятнадцатого октября стало известно о вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ. Следователи возбудили дело по статье 238 УК РФ "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток", ей предъявлено обвинение.
"По уголовному делу о массовом отравлении граждан в отношении обвиняемой - заведующей производством цеха готовой пищевой продукции коммерческой организации, откуда продукты питания поставлялись на прилавки магазинов, - судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщает СУСК.
На 21 октября зарегистрирован 121 случай заболевания, из них 66 детей. Госпитализировано 67 человек, из них 40 детей.
ПроисшествияОбществоЗдоровьеУлан-УдэРФ
 
 
Заголовок открываемого материала