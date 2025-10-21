https://1prime.ru/20251021/sud-863752819.html
Суд в Улан-Удэ отправил под домашний арест заведующую цехом "Востока"
Суд в Улан-Удэ отправил под домашний арест заведующую цехом "Востока" - 21.10.2025, ПРАЙМ
Суд в Улан-Удэ отправил под домашний арест заведующую цехом "Востока"
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ во вторник отправил под домашний арест заведующую производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток" по делу о | 21.10.2025, ПРАЙМ
ВЛАДИВОСТОК, 21 окт – ПРАЙМ. Железнодорожный районный суд Улан-Удэ во вторник отправил под домашний арест заведующую производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток" по делу о массовом отравлении горожан готовой продукцией, сообщает СУСК по Республике Бурятия. Девятнадцатого октября стало известно о вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ. Следователи возбудили дело по статье 238 УК РФ "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток", ей предъявлено обвинение. "По уголовному делу о массовом отравлении граждан в отношении обвиняемой - заведующей производством цеха готовой пищевой продукции коммерческой организации, откуда продукты питания поставлялись на прилавки магазинов, - судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщает СУСК. На 21 октября зарегистрирован 121 случай заболевания, из них 66 детей. Госпитализировано 67 человек, из них 40 детей.
ВЛАДИВОСТОК, 21 окт – ПРАЙМ. Железнодорожный районный суд Улан-Удэ во вторник отправил под домашний арест заведующую производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток" по делу о массовом отравлении горожан готовой продукцией, сообщает СУСК по Республике Бурятия.
Девятнадцатого октября стало известно о вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ
. Следователи возбудили дело по статье 238 УК РФ
"Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток", ей предъявлено обвинение.
"По уголовному делу о массовом отравлении граждан в отношении обвиняемой - заведующей производством цеха готовой пищевой продукции коммерческой организации, откуда продукты питания поставлялись на прилавки магазинов, - судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщает СУСК.
На 21 октября зарегистрирован 121 случай заболевания, из них 66 детей. Госпитализировано 67 человек, из них 40 детей.
