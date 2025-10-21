Верховный суд отклонил жалобу "Яндекса" в споре с налоговой

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые подтвердили законность решения налогового органа, отказавшего компании "Яндекс" в уменьшении налога на прибыль за 2021 год примерно на 1,7 миллиарда рублей, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Судья ВС РФ Марина Антонова, изучив кассационную жалобу "Яндекса", не нашла оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам. "Яндекс" оспаривал решение межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России по крупнейшим налогоплательщикам №7 от 28 июля 2023 года. Спор связан со строительством нового офисного здания компании в Москве на Воробьевых горах, на месте снесенной гостиницы "Корстон". "Яндекс" в ноябре 2022 года представил уточненную декларацию по налогу на прибыль за 2021 год, в которой увеличил свои внереализационные расходы почти на 8,4 миллиарда рублей, а сумму налога соответственно снизил почти на 1,7 миллиарда. Как говорится в решении суда, в состав внереализационных расходов "Яндекс" включил затраты, представляющие собой остаточную стоимость зданий и сооружений ранее приобретенного "Яндексом" гостиничного комплекса "Корстон", снесенных в 2020 году. Закон разрешает уменьшать налоговую базу на затраты налогоплательщика на ликвидацию основных средств. Между тем, ФНС после проверки признала такое включение неправомерным, так как единственной целью ликвидации основных средств комплекса "Корстон" было освобождение земельного участка для последующего строительства на нем нового офисного здания. Снос был не самостоятельной хозяйственной операцией, а этапом инвестиционного проекта, гостиница изначально приобреталась для строительства на ее месте нового офисного здания, подчеркнула ФНС. Арбитражный суд Москвы в сентябре прошлого года согласился с доводами ответчика и подтвердил, что спорные затраты представляют собой часть затрат на строительство нового объекта и они "не могут быть учтены иначе как в составе первоначальной стоимости нового офисного здания". Эти затраты подлежат списанию через амортизацию, указал суд. Апелляционная инстанция в декабре и окружной суд в мае отклонили жалобы "Яндекса" на это решение. "Яндекс" выкупил отель "Корстон" вместе с участком в 4 гектара в 2018 году примерно за 145 миллионов долларов. Новое здание будет представлять собой три разновысотных крыла (до 15 этажей), объединенных центральным атриумом с прозрачной кровлей. Наземная площадь комплекса составит около 162 тысяч квадратных метров.
