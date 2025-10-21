https://1prime.ru/20251021/tailand-863756828.html
Полиция Таиланда опровергла информацию о похищении белорусской модели
Полиция Таиланда опровергла информацию о похищении белорусской модели - 21.10.2025, ПРАЙМ
Полиция Таиланда опровергла информацию о похищении белорусской модели
Иммиграционная полиция Таиланда опровергла информацию о том, что пропавшая без вести гражданка Белоруссии, фотомодель Вера Кравцова, могла быть похищена с...
происшествия
общество
мировая экономика
таиланд
мьянма
белоруссия
БАНГКОК, 21 окт – ПРАЙМ. Иммиграционная полиция Таиланда опровергла информацию о том, что пропавшая без вести гражданка Белоруссии, фотомодель Вера Кравцова, могла быть похищена с территории Таиланда и нелегально перевезена в Мьянму, сообщает во вторник англоязычная версия таиландского новостного портала "Кхао Сот". Ранее в СМИ распространилась информация о том, что белорусская фотомодель Кравцова могла быть похищена в Таиланде, перевезена насильно в Мьянму через сухопутную границу в район расположения мошеннических колл-центров и затем убита. "Полиция Таиланда опровергла сообщения иностранных СМИ о похищении белорусской модели и её незаконном вывозе через Таиланд в Мьянму, предъявив иммиграционные документы и записи видеонаблюдения, свидетельствующие о её добровольном выезде", - говорится в сообщении. Издание также сообщает со ссылкой на полицию, что иммиграционные полицейские провели тщательное расследование всех передвижений Кравцовой на территории Таиланда с использованием биометрической базы данных. В ходе расследования выяснилось, что Кравцова въехала в Таиланд 12 сентября года в 00.41 через аэропорт Суварнабхуми и вылетела из Таиланда 20 сентября в 07.20 утра рейсом TG301 авиакомпании Thai Airways в Янгон, Мьянма. Гражданка Белоруссии при вылете из Таиланда прошла через систему автоматического пограничного контроля – иммиграционный канал самообслуживания, не требующий взаимодействия с сотрудниками. Записи видеонаблюдения в аэропорту не показали, что она подвергалась давлению или принуждению, сообщает портал, публикуя скриншоты с камер видеонаблюдения, предоставленные полицией. Официальные лица иммиграционной полиции отметили, что события, произошедшие после прибытия Кравцовой в Мьянму, находятся вне юрисдикции правоохранительных органов Таиланда, сообщает портал. Иммиграционные власти Таиланда предоставили фотографические доказательства из своих систем наблюдения почетному консульству Белоруссии в Таиланде.
таиланд
мьянма
белоруссия
Полиция Таиланда опровергла информацию о похищении белорусской модели
Полиция Таиланда: пропавшая гражданка Белоруссии улетела в Мьянму добровольно
БАНГКОК, 21 окт – ПРАЙМ. Иммиграционная полиция Таиланда опровергла информацию о том, что пропавшая без вести гражданка Белоруссии, фотомодель Вера Кравцова, могла быть похищена с территории Таиланда и нелегально перевезена в Мьянму, сообщает во вторник англоязычная версия таиландского новостного портала "Кхао Сот".
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что белорусская фотомодель Кравцова могла быть похищена в Таиланде
, перевезена насильно в Мьянму
через сухопутную границу в район расположения мошеннических колл-центров и затем убита.
"Полиция Таиланда опровергла сообщения иностранных СМИ о похищении белорусской модели и её незаконном вывозе через Таиланд в Мьянму, предъявив иммиграционные документы и записи видеонаблюдения, свидетельствующие о её добровольном выезде", - говорится в сообщении.
Издание также сообщает со ссылкой на полицию, что иммиграционные полицейские провели тщательное расследование всех передвижений Кравцовой на территории Таиланда с использованием биометрической базы данных. В ходе расследования выяснилось, что Кравцова въехала в Таиланд 12 сентября года в 00.41 через аэропорт Суварнабхуми и вылетела из Таиланда 20 сентября в 07.20 утра рейсом TG301 авиакомпании Thai Airways в Янгон, Мьянма.
Гражданка Белоруссии
при вылете из Таиланда прошла через систему автоматического пограничного контроля – иммиграционный канал самообслуживания, не требующий взаимодействия с сотрудниками. Записи видеонаблюдения в аэропорту не показали, что она подвергалась давлению или принуждению, сообщает портал, публикуя скриншоты с камер видеонаблюдения, предоставленные полицией.
Официальные лица иммиграционной полиции отметили, что события, произошедшие после прибытия Кравцовой в Мьянму, находятся вне юрисдикции правоохранительных органов Таиланда, сообщает портал.
Иммиграционные власти Таиланда предоставили фотографические доказательства из своих систем наблюдения почетному консульству Белоруссии в Таиланде.
