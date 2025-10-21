Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
OpenAI представила браузер ChatGPT Atlas - 21.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251021/tekhnologii-863784191.html
OpenAI представила браузер ChatGPT Atlas
OpenAI представила браузер ChatGPT Atlas - 21.10.2025, ПРАЙМ
OpenAI представила браузер ChatGPT Atlas
OpenAI представила браузер ChatGPT Atlas, который станет "супер-ассистентом" для пользователей и позволит им мгновенно находить информацию в интернете на основе | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T21:30+0300
2025-10-21T21:30+0300
технологии
openai
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/24/841302453_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_c2d86aa9a8b4bb451e0849ca07dc89bc.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. OpenAI представила браузер ChatGPT Atlas, который станет "супер-ассистентом" для пользователей и позволит им мгновенно находить информацию в интернете на основе памяти ChatGPT, следует из пресс-релиза компании. "Сегодня мы представляем ChatGPT Atlas - новый веб-браузер, созданный с ChatGPT в его основе... В прошлом году мы добавили поиск в ChatGPT, чтобы вы могли мгновенно находить актуальную информацию со всего интернета - и это быстро стало одной из самых популярных функций. Но именно браузер объединяет все ваши инструменты, задачи и контекст. Браузер, созданный с ChatGPT, приближает нас к настоящему "супер-ассистенту", который понимает ваш мир и помогает вам достигать целей", - говорится в релизе. Встроенная память ChatGPT Atlas позволяет пользователю находить информацию, не копируя в поисковик предыдущие запросы и не переходя между вкладками, объясняет компания. "Память браузера позволяет ChatGPT запоминать контекст посещаемых вами сайтов и возвращаться к нему, когда это нужно. Это значит, что вы можете задавать такие вопросы, как: "Найди все вакансии, которые я смотрел на прошлой неделе, и создай сводку отраслевых тенденций, чтобы я мог подготовиться к собеседованиям", - уточняется в релизе. При этом пользователи могут управлять памятью браузера: просматривать, архивировать, удалять историю. Помимо этого, как сообщает OpenAI, в новом браузере будет представлен режим агента, который "лучше справляется с исследованиями и анализом, автоматизацией задач, планированием событий или бронированием встреч прямо во время просмотра информации в интернете".
https://1prime.ru/20251018/volodin--863663626.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/24/841302453_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_1fb4408eb0ae2e267065d2cb20f22912.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, openai, мировая экономика
Технологии, OpenAI, Мировая экономика
21:30 21.10.2025
 
OpenAI представила браузер ChatGPT Atlas

OpenAI представила собственный браузер ChatGPT Atlas

© Фото : Unsplash/ Mojahid MottakinChatGPT
ChatGPT - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
ChatGPT. Архивное фото
© Фото : Unsplash/ Mojahid Mottakin
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. OpenAI представила браузер ChatGPT Atlas, который станет "супер-ассистентом" для пользователей и позволит им мгновенно находить информацию в интернете на основе памяти ChatGPT, следует из пресс-релиза компании.
"Сегодня мы представляем ChatGPT Atlas - новый веб-браузер, созданный с ChatGPT в его основе... В прошлом году мы добавили поиск в ChatGPT, чтобы вы могли мгновенно находить актуальную информацию со всего интернета - и это быстро стало одной из самых популярных функций. Но именно браузер объединяет все ваши инструменты, задачи и контекст. Браузер, созданный с ChatGPT, приближает нас к настоящему "супер-ассистенту", который понимает ваш мир и помогает вам достигать целей", - говорится в релизе.
Встроенная память ChatGPT Atlas позволяет пользователю находить информацию, не копируя в поисковик предыдущие запросы и не переходя между вкладками, объясняет компания.
"Память браузера позволяет ChatGPT запоминать контекст посещаемых вами сайтов и возвращаться к нему, когда это нужно. Это значит, что вы можете задавать такие вопросы, как: "Найди все вакансии, которые я смотрел на прошлой неделе, и создай сводку отраслевых тенденций, чтобы я мог подготовиться к собеседованиям", - уточняется в релизе.
При этом пользователи могут управлять памятью браузера: просматривать, архивировать, удалять историю.
Помимо этого, как сообщает OpenAI, в новом браузере будет представлен режим агента, который "лучше справляется с исследованиями и анализом, автоматизацией задач, планированием событий или бронированием встреч прямо во время просмотра информации в интернете".
Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Володин опубликовал опрос о маркировке контента, созданного ИИ
18 октября, 13:11
 
ТехнологииOpenAIМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала