OpenAI представила браузер ChatGPT Atlas

2025-10-21T21:30+0300

технологии

openai

мировая экономика

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. OpenAI представила браузер ChatGPT Atlas, который станет "супер-ассистентом" для пользователей и позволит им мгновенно находить информацию в интернете на основе памяти ChatGPT, следует из пресс-релиза компании. "Сегодня мы представляем ChatGPT Atlas - новый веб-браузер, созданный с ChatGPT в его основе... В прошлом году мы добавили поиск в ChatGPT, чтобы вы могли мгновенно находить актуальную информацию со всего интернета - и это быстро стало одной из самых популярных функций. Но именно браузер объединяет все ваши инструменты, задачи и контекст. Браузер, созданный с ChatGPT, приближает нас к настоящему "супер-ассистенту", который понимает ваш мир и помогает вам достигать целей", - говорится в релизе. Встроенная память ChatGPT Atlas позволяет пользователю находить информацию, не копируя в поисковик предыдущие запросы и не переходя между вкладками, объясняет компания. "Память браузера позволяет ChatGPT запоминать контекст посещаемых вами сайтов и возвращаться к нему, когда это нужно. Это значит, что вы можете задавать такие вопросы, как: "Найди все вакансии, которые я смотрел на прошлой неделе, и создай сводку отраслевых тенденций, чтобы я мог подготовиться к собеседованиям", - уточняется в релизе. При этом пользователи могут управлять памятью браузера: просматривать, архивировать, удалять историю. Помимо этого, как сообщает OpenAI, в новом браузере будет представлен режим агента, который "лучше справляется с исследованиями и анализом, автоматизацией задач, планированием событий или бронированием встреч прямо во время просмотра информации в интернете".

