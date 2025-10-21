Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В работе Telegram снова произошел сбой - 21.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251021/telegram-863785825.html
В работе Telegram снова произошел сбой
В работе Telegram снова произошел сбой - 21.10.2025, ПРАЙМ
В работе Telegram снова произошел сбой
Жители южных областей России вновь столкнулись с перебоями в работе Telegram, как сообщают данные портала СБОЙ.РФ. | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T23:42+0300
2025-10-21T23:43+0300
россия
краснодарский край
рф
ростовская область
meta
whatsapp
telegram
https://cdnn.1prime.ru/img/83311/32/833113235_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_4b9989249eac499803d4943dd978dceb.jpg
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Жители южных областей России вновь столкнулись с перебоями в работе Telegram, как сообщают данные портала СБОЙ.РФ. По информации с ресурса, в течение последних шести часов наибольшее количество жалоб поступило из Краснодарского края (44 процента), Ростовской области (21 процент) и Ставропольского края (12 процентов). В общей сложности за день было зафиксировано 3859 обращений. Ранее в этих регионах наблюдались массовые проблемы в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta*, которая запрещена в России как экстремистская). Как передают корреспонденты РИА Новости, в Ростове-на-Дону мессенджеры были недоступны даже при использовании проводного интернета и VPN, тогда как в Краснодарском крае связь была крайне нестабильной. Для пользователей в Махачкале и Пятигорске приложение оставалось доступным при включённом VPN, но эффективность зависела от оператора мобильной связи.
https://1prime.ru/20250811/gd-860577359.html
краснодарский край
рф
ростовская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83311/32/833113235_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_bbbd270d8684bf4506c3ca4994c40035.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, краснодарский край, рф, ростовская область, meta, whatsapp, telegram
РОССИЯ, Краснодарский край, РФ, Ростовская область, Meta, WhatsApp, Telegram
23:42 21.10.2025 (обновлено: 23:43 21.10.2025)
 
В работе Telegram снова произошел сбой

Жители юга России снова пожаловались на работу Telegram

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране монитора
Мессенджер Telegram на экране монитора - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Мессенджер Telegram на экране монитора. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Жители южных областей России вновь столкнулись с перебоями в работе Telegram, как сообщают данные портала СБОЙ.РФ.
По информации с ресурса, в течение последних шести часов наибольшее количество жалоб поступило из Краснодарского края (44 процента), Ростовской области (21 процент) и Ставропольского края (12 процентов). В общей сложности за день было зафиксировано 3859 обращений.
Ранее в этих регионах наблюдались массовые проблемы в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta*, которая запрещена в России как экстремистская). Как передают корреспонденты РИА Новости, в Ростове-на-Дону мессенджеры были недоступны даже при использовании проводного интернета и VPN, тогда как в Краснодарском крае связь была крайне нестабильной. Для пользователей в Махачкале и Пятигорске приложение оставалось доступным при включённом VPN, но эффективность зависела от оператора мобильной связи.
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
В Госдуме не подтвердили блокировку звонков в зарубежных мессенджерах
11 августа, 16:54
 
РОССИЯКраснодарский крайРФРостовская областьMetaWhatsAppTelegram
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала