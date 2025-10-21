https://1prime.ru/20251021/telegram-863785825.html

В работе Telegram снова произошел сбой

МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Жители южных областей России вновь столкнулись с перебоями в работе Telegram, как сообщают данные портала СБОЙ.РФ. По информации с ресурса, в течение последних шести часов наибольшее количество жалоб поступило из Краснодарского края (44 процента), Ростовской области (21 процент) и Ставропольского края (12 процентов). В общей сложности за день было зафиксировано 3859 обращений. Ранее в этих регионах наблюдались массовые проблемы в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta*, которая запрещена в России как экстремистская). Как передают корреспонденты РИА Новости, в Ростове-на-Дону мессенджеры были недоступны даже при использовании проводного интернета и VPN, тогда как в Краснодарском крае связь была крайне нестабильной. Для пользователей в Махачкале и Пятигорске приложение оставалось доступным при включённом VPN, но эффективность зависела от оператора мобильной связи.

