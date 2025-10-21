https://1prime.ru/20251021/tramp-863737985.html

Американские фермеры потребовали от Трампа завершить торговый спор с Китаем
21.10.2025

ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Американские фермеры, выращивающие сою, потребовали от президента США Дональда Трампа как можно скорее завершить торговый спор с Китаем, пока для этого еще есть время. Ранее Трамп заявил, что планирует обсудить во время предстоящей встречи с лидером КНР Си Цзиньпином поставки американской сои в Китай. Президент США назвал отказ Китая от закупок сои и создание трудностей для американских фермеров актом экономической враждебности, а также предупредил, что рассматривает прекращение торговли с КНР в сфере растительных масел и других товаров в качестве ответной меры. "Нужно принять срочные меры и немедленно оказать фермерам финансовую помощь в качестве моста к возобновлению экспорта ключевым торговым партнёрам США", - заявил РИА Новости фермер из штата Айова Мори Хилл. По его словам, в условиях продолжающегося сокращения доли мирового рынка такая поддержка "позволяет стабилизировать оборотный капитал фермерских хозяйств и предотвращает вынужденную продажу активов в аграрном поясе, пока не стихнет шок спроса, вызванный политикой". Фермер считает, что такой финансовый мост даёт торговым переговорщикам и экспортерам время для перенаправления продукции на ключевые экспортные направления. Хилл подчеркнул важность того, чтобы на переговорах по тарифам с Китаем, который является крупнейшим в мире покупателем соевых бобов, основное внимание уделялось торговле сельскохозяйственной продукцией. По его мнению, американские фермеры получат от этого огромную выгоду. Фермер также выразил уверенность в том, что ориентация на торговлю с Китаем, Россией и другими странами позволит представителям американского сельского хозяйства преодолеть сложности, с которыми они сталкиваются. "В мире есть большой спрос на качественные протеины. И американские фермеры хотят участвовать в удовлетворении этой потребности", - сказал он. Отвечая на вопрос о том, как введение новых пошлин бьет по американским фермерам, Хилл привел пример родного штата, где хранилища полны качественной сои, которую нужно продавать. По его словам, это необходимо для того, чтобы фермеры могли платить по счетам и поддерживать экономику. "Поскольку основное окно продаж для американской сои открыто только до февраля, именно сейчас крайне важно принять меры по решению ключевых вопросов, влияющих на фермеров, которые выращивают сою, включая возобновление продаж сои основным торговым партнерам", - сказал он. Фермер из западной Миннесоты и член совета директоров Американской ассоциации производителей сои Джейми Байер выразила надежду на то, что достижение торговых договоренностей с Китаем приведет к решению Пекина отменить ответные пошлины на соевую продукцию из США. "Члены нашей ассоциации призывают нынешнюю администрацию, как призывали и ее предшественников, достичь второй фазы соглашения с Китаем и тем самым устранить торговые опасения США", - сказала она. Байер отметила, что американским фермерам сейчас приходится сталкиваться с различными трудностями. "Мы сейчас собираем урожай. На моей ферме снизилась урожайность, поэтому запасы сои у меня ограничены", - сказала она. Профессор университета штата Висконсин Пол Митчелл заявил, что введение пошлин заставляет фермеров покупать необходимые для работы товары по более высокой цене и дешевле продавать собственную продукцию. "Многие пошлины на импорт затрагивают ресурсы, которые необходимы фермерам. Например, пошлины на металлы повышают стоимость сельскохозяйственного оборудования, даже если оно произведено в США, поскольку сталь стоит дороже. Кроме того, часть сельскохозяйственного оборудования импортируется и облагается пошлинами. То же самое относится и ко многим сельскохозяйственным химикатам", - сказал он. Отвечая на вопрос о том, как власти США могут помочь фермерам, Митчелл напомнил, что во время первого срока правления Трампа была принята специальная программа, по которой фермерам выплачивалась определённая сумма за каждый засеянный акр. "Я жду такой же или схожей программы и сейчас", - сказал он. В то же время он выразил опасения, что если нынешняя ситуация не изменится к лучшему, то фермеры могут столкнуться с трудностями при выплате займов. По его мнению, это приведет к реструктуризации кредитов, преждевременной продаже активов для создания ликвидности, и, в худшем случае, банкротству фермерских хозяйств.

