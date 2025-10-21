Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп рассмотрит смягчение приговора рэперу Diddy на этой неделе - 21.10.2025
https://1prime.ru/20251021/tramp-863739352.html
Трамп рассмотрит смягчение приговора рэперу Diddy на этой неделе
2025-10-21T05:10+0300
2025-10-21T05:10+0300
бизнес
технологии
экономика
нью-йорк
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863739352.jpg?1761012614
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассмотрит смягчение приговора скандально известному рэперу Шону Комбсу (Diddy) на этой неделе, сообщает портал TMZ со ссылкой на источник. В начале октября суд в Нью-Йорке приговорил Комбса к 50 месяцам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч долларов по обвинениям в перевозке женщин для занятия проституцией. Рэпер просил о президентском помиловании. "По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, Дональд Трамп рассматривает возможность смягчения приговора Diddy уже на этой неделе", - пишет издание. По данным источника TMZ, президент колеблется в вопросе смягчения приговора, а некоторые сотрудники Белого дома призывают его не делать этого. Тем не менее сообщается, что Трамп поступит так, как решит сам. В июле присяжные в Нью-Йорке признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией, по каждому из которых ему грозило до 10 лет. Коллегия присяжных при этом оправдала музыканта по более тяжелым статьям, например, о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Музыкант отвергает обвинения.
нью-йорк
сша
бизнес, технологии, нью-йорк, сша, дональд трамп
Бизнес, Технологии, Экономика, Нью-Йорк, США, Дональд Трамп
05:10 21.10.2025
 
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассмотрит смягчение приговора скандально известному рэперу Шону Комбсу (Diddy) на этой неделе, сообщает портал TMZ со ссылкой на источник.
В начале октября суд в Нью-Йорке приговорил Комбса к 50 месяцам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч долларов по обвинениям в перевозке женщин для занятия проституцией. Рэпер просил о президентском помиловании.
"По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, Дональд Трамп рассматривает возможность смягчения приговора Diddy уже на этой неделе", - пишет издание.
По данным источника TMZ, президент колеблется в вопросе смягчения приговора, а некоторые сотрудники Белого дома призывают его не делать этого. Тем не менее сообщается, что Трамп поступит так, как решит сам.
В июле присяжные в Нью-Йорке признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией, по каждому из которых ему грозило до 10 лет. Коллегия присяжных при этом оправдала музыканта по более тяжелым статьям, например, о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Музыкант отвергает обвинения.
 
Экономика Бизнес Технологии Нью-Йорк США Дональд Трамп
 
 
