2025-10-21T11:10+0300
2025-10-21T11:10+0300
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 22 по 28 октября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 16 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму повысятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 15 по 21 октября, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банковского сектора на 56 миллиардов рублей. Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 538 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 69 миллиардов рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1 181 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 590 миллиардов рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
11:10 21.10.2025
 
ЦБ дал прогноз по абсорбции ликвидности банков с 22 по 28 октября

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 22 по 28 октября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 16 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму повысятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 15 по 21 октября, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банковского сектора на 56 миллиардов рублей.
Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 538 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 69 миллиардов рублей.
Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1 181 триллиона рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 590 миллиардов рублей.
Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
