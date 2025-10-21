https://1prime.ru/20251021/tsb-863751235.html
ЦБ дал прогноз по абсорбции ликвидности банков с 22 по 28 октября
ЦБ дал прогноз по абсорбции ликвидности банков с 22 по 28 октября
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 22 по 28 октября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 16 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму повысятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 15 по 21 октября, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банковского сектора на 56 миллиардов рублей. Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 538 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 69 миллиардов рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1 181 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 590 миллиардов рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
