Официальный курс доллара снизился до 81,35 рубля
21.10.2025
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,05 копейки, до 11,3645 рубля, доллара - снизился на 1,07 копейки, до 81,3475 рубля, евро - вырос на 28,11 копейки, до 94,6656 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Московскую биржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
