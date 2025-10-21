Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: в Москве убили режиссера Сергея Политика - 21.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251021/ubiystvo-863764486.html
СМИ: в Москве убили режиссера Сергея Политика
СМИ: в Москве убили режиссера Сергея Политика - 21.10.2025, ПРАЙМ
СМИ: в Москве убили режиссера Сергея Политика
В Москве убили режиссера и кинооператора Сергея Политика, сообщает Telegram-канал Baza. | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T13:33+0300
2025-10-21T13:33+0300
технологии
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848811889_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_af6d44e4a048d20a6c9546fdf6d99964.jpg
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. В Москве убили режиссера и кинооператора Сергея Политика, сообщает Telegram-канал Baza."У 56-летнего оператора возник конфликт возле подъезда на улице Сталеваров — по нашей информации, Сергей сделал замечание молодому человеку, который странно себя вел, после чего тот накинулся на него с ножом," — говорится в публикации.Полиция начала поиски подозреваемого, а Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по статье, касающейся причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. По данным Следственного комитета, напавший был иностранцем, родившимся в 1992 году.По информации Telegram-канала Mash, кинооператор долгое время боролся с закладчиками в своем подъезде, беспокоясь за безопасность своей дочери. Новостной источник добавляет, что подозреваемого несколько раз замечали возле дома, когда он, как говорят свидетели, искал закладки.Сергей Политик был участвовал в создании таких проектов, как "Закрытая школа", "Домовой", "Контракт на счастье" и "Вспоминая тебя".
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848811889_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4e240aa6ec7205890908d085d83b24c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, москва
Технологии, МОСКВА
13:33 21.10.2025
 
СМИ: в Москве убили режиссера Сергея Политика

Baza: в Москве убили режиссера Сергея Политика

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Полиция. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. В Москве убили режиссера и кинооператора Сергея Политика, сообщает Telegram-канал Baza.
"У 56-летнего оператора возник конфликт возле подъезда на улице Сталеваров — по нашей информации, Сергей сделал замечание молодому человеку, который странно себя вел, после чего тот накинулся на него с ножом," — говорится в публикации.
Полиция начала поиски подозреваемого, а Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по статье, касающейся причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. По данным Следственного комитета, напавший был иностранцем, родившимся в 1992 году.
По информации Telegram-канала Mash, кинооператор долгое время боролся с закладчиками в своем подъезде, беспокоясь за безопасность своей дочери. Новостной источник добавляет, что подозреваемого несколько раз замечали возле дома, когда он, как говорят свидетели, искал закладки.
Сергей Политик был участвовал в создании таких проектов, как "Закрытая школа", "Домовой", "Контракт на счастье" и "Вспоминая тебя".
 
ТехнологииМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала