СМИ: в Москве убили режиссера Сергея Политика
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. В Москве убили режиссера и кинооператора Сергея Политика, сообщает Telegram-канал Baza."У 56-летнего оператора возник конфликт возле подъезда на улице Сталеваров — по нашей информации, Сергей сделал замечание молодому человеку, который странно себя вел, после чего тот накинулся на него с ножом," — говорится в публикации.Полиция начала поиски подозреваемого, а Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по статье, касающейся причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. По данным Следственного комитета, напавший был иностранцем, родившимся в 1992 году.По информации Telegram-канала Mash, кинооператор долгое время боролся с закладчиками в своем подъезде, беспокоясь за безопасность своей дочери. Новостной источник добавляет, что подозреваемого несколько раз замечали возле дома, когда он, как говорят свидетели, искал закладки.Сергей Политик был участвовал в создании таких проектов, как "Закрытая школа", "Домовой", "Контракт на счастье" и "Вспоминая тебя".
